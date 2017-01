El Patagónico | Policiales | HOMICIDIO - 15 enero 2017 Lo asesinaron de una puñalada y su hermano es el sospechoso De acuerdo a la investigación policial, Maximiliano Gabriel Subiabre habría sido quien el viernes a las 23:50 mató de una puñalada en el pecho a su hermano Nicolás Eduardo. Sucedió a partir de una discusión en medio de una noche de alcohol que compartían en una vivienda del barrio Las Flores. Ante los gritos intercedieron sus tíos y trataron de auxiliar al herido, quien minutos más tarde falleció en el Hospital Regional.

Maximiliano Gabriel (22) y Nicolás Eduardo Subiabre (23) perdieron a su padre hace tres años a causa de un cáncer. Desde entonces vivían con su abuela María Inés Ruiz. Ella les construyó una habitación de material y con todos los servicios para que vivieran detrás de su casa ubicada en pasaje Santa María 2476 del barrio Las Flores.

Ayer María Inés, en medio del dolor, le contó a El Patagónico que por ahí "no hacían caso", principalmente Maximiliano que se ponía violento cada vez que tomaba.

Según cuenta su abuela, el joven al parecer no podía asimilar la muerte de su padre. Incluso con alcohol de por medio hasta "se culpaba", narró María Inés.

Nadie sabe por qué el viernes minutos antes de la medianoche Maximiliano discutió con su hermano Nicolás en la habitación que su abuela les había construido. Así, habría sido que le asestó una estocada en el tórax, a la altura del pecho. Nicolás quedó tendido en la cama. Lo encontró uno de sus tíos que llegó a separar a los hermanos cuando comenzó a escuchar gritos en medio de la noche.

Sobre las 23:50 una de las mujeres que reside en la casa de María Inés llamó al 101 pidiendo una ambulancia porque había una persona descompensada.

Al lugar arribaron el oficial Eduardo Blanco y personal policial de la Seccional Cuarta, quienes se encontraron con un cuadro crítico y muchos gritos de desesperación pidiendo por una ambulancia. Según la policía, las personas se insultaban y se agredían entre ellas.

En medio de las discusiones la policía alcanzó a escuchar el reproche de una mujer a un joven que evidentemente estaba alcoholizado. "Maxi, ¿qué le hiciste a Nico? ¿Estás loco vos? Siempre lo mismo ustedes... se toman y se pierden?".

Cuando la policía iluminó el lugar con una linterna descubrió que Maximiliano tenía las manos llenas de sangre. Al su lado, uno de sus tíos se mostraba molesto por la demora de la ambulancia. Luego de unos quince minutos llegó una del Hospital Regional que trasladó a Nicolás al centro asistencial.

Según las fuentes consultadas por este diario, otro de los tíos de Nicolás le dijo a la policía que los hermanos "se pelearon atrás de la casa, en su pieza, siempre se pelean, pero hace un rato salí de mi pieza porque estaban peleando y lo vi a Nico descompensado". Cargó a Nicolás hasta la casa de su abuela porque el joven estaba inconsciente. El testigo dijo que los hermanos se estaban peleando y que Jorge, otro tío de la víctima, fue a separarlos.

Sobre la participación de Jorge en busca de separar a los hermanos, María Inés dijo: "vio que estaban discutiendo y se metió él. Escuchó que el otro gritaba, se levantó y le dijo: '¿Qué miércoles están haciendo? ¿Piensan hacer todos los días lo mismo? No dejan ni dormir' Y ahí se dio cuenta que el chico estaba tirado en la cama y no se movía. Tiró la puerta abajo y se metió".

A los diez minutos de que se llevaran al herido, informaron a la policía que Nicolás había fallecido a causa de la lesión del arma blanca. En el caso trabajaron representantes del Ministerio Público Fiscal, el comisario Fabián Millatruz, Brigada de Investigaciones y Policía Científica.

De esa manera se dispuso la demora del tío de la víctima Jorge (29) y de Maximiliano por el artículo 215 del Código Procesal Penal del Chubut, para establecer la participación y el rol que tuvo cada uno en el crimen.



LIBERAN AL TIO

Al mediodía de ayer la madre de Jorge y abuela de la víctima y del presunto victimario, le señalaba a este diario: "yo quiero que liberen a mi hijo (Jorge) que no tiene nada que ver. Porque Jorge se metió para sacarlos a ellos. Dicen que le metieron las esposas y se lo llevaron, ¿Por qué si él iba para declarar? ¿Por qué le ponen las esposas? Dijeron anoche que a última hora lo soltaban y mirá la hora que es".

Según informaron desde la Seccional Cuarta, Jorge fue liberado luego de doce horas de permanecer demorado. Maximiliano, en tanto, será imputado por el crimen de su hermano.

"No creo que a Maxi lo saque, pero quiero que lo manden a ver qué tiene en la cabeza porque si él queda adentro se va a matar", teme su abuela.

Ayer al mediodía la Brigada de Investigaciones volvió a requisar el domicilio en busca del cuchillo que no había sido hallado. "No saben dónde diablos tiraron el cuchillo. Capaz Maxi con el mismo susto lo habrá tirado, no sé", sostuvo su abuela.



