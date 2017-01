Lo chocaron y se dieron a la fuga pero quedó todo registrado

El accidente ocurrió en la calle Rawson a las seis de la mañana. Marcelo, el dueño del Fiat que fue embestido pide que el conductor que se dio a la fuga se presente solo para completar los trámites del seguro. "Esta es mi herramienta de trabajo, no pienso recriminarle nada por ahí tuvo una mala noche, no importa. Quiero arreglar esto porque con esto trabajo", señaló.

Esta madrugada alrededor de las seis de la mañana Marcelo Dos Santos, sintió que se encendió la alarma de su vehículo, se asomó por la ventana y no vio nada extraño más que el movimiento de tránsito común para el horario y en los fines de semana donde la calle Rawson entre Alvear y Saavedra, se vuelve una alternativa.

Horas más tardes se dio cuenta que su Fiat Uno había sido embestido. "Me destrozaron el tren delantero y el seguro no se hace cargo porque tengo el seguro básico, contra terceros. Esto es una reparación costosa, y el tipo que me chocó se dio a la fuga", dijo Marcelo sin poder disimular su bronca mientras habló con El Patagónico y pidió disculpas cada vez que se le escapó un insulto.

"¿Sabés lo que pasa? esta es mi herramienta de trabajo y yo no tengo la plata para arreglar esto de un día para el otro", lamentó. Cuando se dio cuenta que la cámara de seguridad de su casa podría haber registrado el impacto, sólo atinó a compartir el video en redes sociales con la esperanza de que el conductor que lo chocó se presente de manera espontánea para que su seguro se haga cargo de los costos de la reparación.

"No me interesa recriminarle nada, puede haber tenido una mala noche, no sé y no me importa, pero si tiene seguro que se presente y complete los trámites como corresponde. Tengo la esperanza de que sea una persona de bien y que lo haga", indicó.

Sin los datos del otro vehículo, es imposible localizarlo o radicar denuncia alguna, sólo se observa que se trata de un auto negro con vidrios polarizados que no afectó solo al auto de Marcelo, el de otro vecino fue rozado.

Este tipo de accidentes es cada vez más frecuente las madrugadas de cada fin de semana. "Se viven noches salvajes parece", definió Marcelo y contó que a la vuelta de su casa otro vehículo está montado sobre la vereda con un lateral destruido.