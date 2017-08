Lo condenaron a 8 años por abusar del nieto de su pareja

La audiencia de juicio de cesura de Pantaleón Bustamante, quien fue condenado el 22 de marzo por abuso sexual con acceso carnal, tres hechos en concurso real, finalmente se llevó a cabo y la realizó el mismo tribunal que lo condenó, aunque la calificación fue modificada en beneficio del condenado por la Cámara Penal tras su intervención y quedó como “abuso sexual con acceso carnal, agravado por la condición de guardador de la víctima, dos hechos”.Tal como lo informó oportunamente El Patagónico, el tribunal de debate integrado por Raquel Tassello, Martín Cosmaro y Jorge Odorisio fue recusado por el defensor particular Alberto Lucciani y luego denunciados ante el Consejo de la Magistratura, tras la declaración de responsabilidad penal de Bustamante.A partir de allí el tribunal se excusó y se le dio intervención a la Cámara Penal por un recurso de impugnación presentado por la defensa. Así la Cámara confirmó parcialmente la sentencia readecuando la calificación legal de los hechos por los que se declara penalmente responsable a Pantaleón Bustamante, quedando de la siguiente manera: “abuso sexual a un menor de 13 años de edad con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por el encargado de la guarda, dos hechos en concurso real, en calidad de autor” por hechos ocurridos en Comodoro Rivadavia entre setiembre de 2013 y enero de 2014.Allí también se hizo lugar a lo solicitado por el fiscal para que se realice inmediatamente la audiencia de cesura de pena por el mismo tribunal de juicio que emitió la sentencia de responsabilidad.Con esos antecedentes se celebró el lunes el juicio de cesura, ocasión en la que el condenado fue asistido por la abogada particular María Silvana Uez y la Fiscalía, por el fiscal Martín Cárcamo. Este último pidió una pena de 14 años de prisión, en atención a las pautas mensurativas del Código Penal por la naturaleza de la acción, el abuso sexual de un menor con acceso carnal, violando la libertad sexual del menor y afectando su buen desarrollo en la sexualidad.Asimismo, se refirió a la extensión del daño causado, la gravedad del hecho y el grado de afectación que las conductas le generaron, solicitando el dictado de la prisión preventiva de Bustamante hasta que la sentencia quede firme.Por su parte la defensora se refirió a circunstancias atenuantes para el caso que Bustamante no posee antecedentes penales computables. Bustamante posee un estado alto de vulnerabilidad ya que es analfabeto, como también la voluntad de presentarse cada vez que fue convocado.La abogada se opuso al dictado de la prisión preventiva ya que rige el principio de inocencia hasta que la sentencia pase al estado de cosa juzgada y pidió que se le aplique la pena mínima establecida para el delito, 8 años de prisión.Finalmente, el tribunal pasó a deliberar y resolvió condenar a Pantaleón Bustamante a la pena de 8 años de prisión de efectivo cumplimiento, dictando también su prisión preventiva en base al peligro de fuga, siendo la única manera de asegurar el cumplimiento de la Ley, imponiendo al condenado tratamiento psicológico mientras dure la pena privativa de libertad.