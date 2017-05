El Patagónico | Policiales - 27 mayo 2017 Lo condenaron en suspenso pero tendrá que terminar la primaria Héctor Daniel Quidulef fue condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso en el marco de un juicio abreviado. En el mismo se incluyeron los delitos de daño, desobediencia, robo y violación de domicilio. Además, deberá someterse al cumplimiento de reglas de conducta, culminar sus estudios primarios y realizar 30 horas de trabajo comunitario.



La audiencia de juicio abreviado a la que fue sometido Héctor Daniel Quidulef (22) se llevó a cabo ayer en la Oficina Judicial de Sarmiento y estuvo presidida por el juez penal, Roberto Casal. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Laura Castagno, mientras que el imputado recibió la asistencia del abogado de la Defensa Pública, Gustavo Oyarzún.

En la oportunidad, el magistrado dio lectura a la parte resolutiva del fallo indicando que condenaba al imputado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. También lo declaró autor penalmente responsable en orden a los delitos que la Fiscalía presentó en la acusación.

Asimismo, dispuso que durante el periodo de la condena Quidulef deberá someterse al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: fijar domicilio, inscribirse en una institución educativa para finalizar sus estudios de nivel primario, someterse al control del Servicio Social, abstenerse de concurrir al lugar de los hechos y de contactarse con las víctimas. También debe cumplir 30 horas de trabajo comunitario a favor de una institución pública.

Se debe señalar que a esta instancia judicial se arribó luego de que los representantes del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa Pública presentaran al juez la solicitud de aplicación del procedimiento de juicio abreviado.

En este contexto, el acusado renunció a su derecho de ir a un juicio oral y público. En consecuencia, admitió la existencia de los hechos, reconoció su participación y aceptó la pena propuesta por las partes.



EL CASO

El hecho ocurrió el 6 de setiembre del año pasado a las 13:40, cuando el imputado se encontraba en inmediaciones de la casa de su ex pareja. Según los investigadores, Quidulef tenía conocimiento de que no podía acercarse a la víctima por el termino de 6 meses, a raíz de una orden dictada por el juez Alejandro Rosales.

Asimismo, la policía informó que pudieron observar al imputado cuando acudió al domicilio y comenzó a discutir y amedrentar a la denunciante. Por este motivo, los empleados policiales procedieron a la aprensión de Quidulef.

El martes 16 de agosto a las 8 Quidulef se presentó en el domicilio de su ex pareja, ubicado sobre la calle Sarmiento y 12 de Octubre. En ese lugar, el imputado rompió el vidrio de una puerta y pretendió ingresar a la casa.

En la audiencia correspondiente el representante de la parte acusadora indicó que Quidulef incumplió una orden emanada por el juez Civil Gustavo Antoun, en la que dispuso la prohibición de acceso y acercamiento por cualquier medio del imputado respecto de la denunciante, al domicilio indicado y en cualquier otro lugar en que se encuentre, por un término de treinta días.

Asimismo, relató que mediante un llamado telefónico la policía fue informada de la situación y al llegar al lugar advirtió la presencia del imputado y procedió a su aprehensión.

El 1 de julio del 2014, a las 4 aproximadamente, en un domicilio ubicado sobre la calle general Roca, Quidulef y otro sujeto provocaron roturas en el galpón existente en ese lugar mediante la incineración del mismo.

El 5 de julio del 2015, en el horario comprendido entre las 7:20 y 7:30, el imputado provocó nuevamente roturas en el cerco de árboles ubicado en un domicilio sobre la calle General Roca.

Finalmente, el 20 de julio de 2014, a las 8:50, en una tienda de venta de ropa deportiva ubicada sobre la calle Uruguay entre España y Perito Moreno, el imputado previo romper un vidrio ubicado del lado izquierdo de la puerta del local, ingresó al mismo y sustrajo un teléfono celular, un control remoto del equipo de aire acondicionado y una mochila.

Al activarse la alarma del comercio Quidulef escapó corriendo pero fue detenido por un patrullero policial a pocas cuadras del lugar. Los policías encontraron los elementos entre sus prendas de vestir.

