DESAPARICION DE SANTIAGO - 16 septiembre 2017 Lo confundieron con Maldonado pero es 20 centímetros más bajo Carlos César Pérez tiene 1,60 de estatura, pero el jueves en un supermercado del barrio 9 de Julio una mujer creyó que era Santiago Maldonado, que mide alrededor de 1,80. La mujer llamó al 101 y se activó un operativo de búsqueda entre la Seccional Segunda, la Brigada de Investigaciones y Brigada de Búsqueda de Personas después de que Carlos se subiera a un taxi. La policía lo encontró gracias a la ayuda del taxista que lo había dejado en el barrio Industrial. Cuando lo vieron "los policías se mataban de risa", le contó a El Patagónico ya que su único parecido con Maldonado es la barba. Carlos se solidarizó con la familia de Santiago y sobre su desaparición dijo: "en una democracia no deberían suceder estas cosas".

Una mujer que el jueves al mediodía compraba en un supermercado del barrio 9 de Julio confundió a Carlos César Pérez -un joven sonidista e iluminador de 34 años- con Santiago Maldonado y llamó al 101. Así se activó en Comodoro Rivadavia un operativo en el que participaron el Centro de Monitoreo, la Seccional Segunda, la Brigada de Investigaciones y la Brigada de Búsqueda de Personas.

Carlos fue confundido con Maldonado cuando salía de comprar. Le contó a El Patagónico que llevaba una capucha por el fuerte viento. La mujer señaló que el joven con barba se parecía a Maldonado y caminaba rumbo a la parada de taxis del supermercado. Iba vestido con campera de jean.

Desde el Centro de Monitoreo observaron a través de las cámaras el número de taxi que abordó el joven con barba y de esa manera la policía dio con el chofer que les informó que había dejado al pasajero en el barrio Industrial. Ahí estaba Carlos sentado esperando para iniciar su viaje hacia Santa Cruz cuando llegó un patrullero.

"Andaba con capucha porque había un viento de la p... madre, así que me tomé un taxi y la mujer me vio que iba con mochila porque me iba de viaje" graficó Carlos.

"Me preguntaron los datos, que habían recibido una denuncia de una vecina que había visto a una persona parecida en el lugar donde yo estaba", contó a El Patagónico.

Carlos le brindó todos sus datos a la policía y dijo que ni bien lo vieron "los policías se mataban de risa". Es que el único parecido que tiene a Maldonado es la barba, ya que mide 1,60, es morocho y su cabellera es totalmente distinta a la del artesano desaparecido en Cushamen hace 46 días en medio de la represión de unos 40 gendarmes.

"En un principio me decían que me tenía que presentar en la comisaría, después en el juzgado, después que me iban a llamar de todos lados. Les dije que no tenía tiempo", explicó.

Sobre la desaparición de Maldonado, opinó: "es un caso que hay que resolver. En una democracia no tendrían que suceder estas cosas. Inclusive en Comodoro hay varios desaparecidos, que ni se nombran y no sé si serán buscados".





