El Patagónico | Policiales | ROBOS - 24 abril 2017 Lo detuvieron cuando intentaba sustraer una retroexcavadora A las 10 de ayer un joven de 17 años identificado con las iniciales C.O.A fue detenido por personal policial de la Seccional Mosconi, cuando intentaba sustraer una retroexcavadora.

Según informó la policía, el denunciante lo sorprendió en el momento en que el joven se había subido a la máquina de la empresa "Trans Redes" y había logrado ponerla en marcha.

El joven que reside en un loteo de la ex Radio Estación intentó llevarse la máquina pero no pudo hacerla circular. No opuso resistencia a la detención, y de acuerdo al informe policial estaba bajo los efectos del alcohol después de una noche de diversión.

