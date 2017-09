El Patagónico | BIZ - 16 septiembre 2017 ¿Lo grito o no lo grito? Noblex redobló la apuesta. Si Argentina no clasifica al Mundial, deberá devolver un millón de pesos a clientes.

El gol de John Murillo fue el detonante. A partir de ahí fue cuestión de minutos. Venezuela se puso en ventaja en su visita a Argentina, y la promoción de Noblex se convirtió en trending topic en Twitter. La campaña tiene tanto de simple como de arriesgada: "Comprá un Led TV Smart 50' 4K. Si Argentina no se clasifica, te quedás con la tele y te devolvemos el dinero".

Entre el 24 y el 31 de agosto, antes de que el equipo capitaneado por Messi visite a Uruguay, la empresa agotó los 300 televisores que había puesto de stock. Cinco días después, el empate de local ante el equipo vinotinto despertó más interés en la promoción. Entonces, la gente de marketing de Noblex decidió redoblar la apuesta y puso 250 teles más a la venta el pasado domingo. ¿El resultado? En 24 horas, la compañía –que es sponsor de la Selección– volvió a cumplir con las expectativas.

Pero de dónde nace la campaña. Según Marcelo Romeo, gerente de marketing de Noblex, la promoción surge "de un dato de la realidad. De la incertidumbre que genera la clasificación de Argentina para Rusia 2018". Y agrega que no cree que "la personas que hayan comprado la tele tenga dudas de que la Selección se clasifique. Es un smart que tiene un valor de 20 mil pesos. Algo que ya por el precio, segmenta. Aunque seguramente un porcentaje mínimo de gente se la jugó".

Noblex es, además, sponsor de la Selección. Por lo que es uno de los actores esenciales a los que les urge la clasificación argentina. "Como empresa necesitamos clasificar porque vendemos más televisores y porque no queremos devolver la plata", asegura Romeo. Y suma que lo que aprendieron con esta campaña es que "cuando uno se involucra con cuestiones relacionadas a los sentimientos que despierta el fútbol, una acción promocional te puede llevar a estar en boca de todos".

La promoción tuvo tanto impacto en las redes que tuvo difusión en Perú, Uruguay y Brasil. Una visibilidad impensada desde un comienzo pero que responde a que "la gente quiere que las marcas tomen posición y se arriesguen. Es una acción divertida que tiene todos los recaudos necesarios para que no haya ningún perjuicio sobre la marca", dice Romeo.

El tema es que, en caso de que la Selección no se clasifique, Noblex deberá devolver el valor de aproximadamente 550 televisores, lo que representa más de un millón de pesos. "Es un compromiso que la marca asume. Es algo muy planeado. Trabajamos todos los escenarios posibles y el que más nos gusta es que Argentina vaya al Mundial".





