"Lo llamé, pero Bilardo ni me conoce", aseguró Lucas Nardi

Lucas Nardi, quien tras la polémica ocurrida por los comentarios en Twitter adversos a Carlos Bilardo que le impidieron que se hiciera cargo de la conducción técnica de Estudiantes de La Plata, manifestó ayer que le quitaron "el sueño que era dirigir al Pincha".

"Esta situación la siento más que a nadie, yo al club lo llevo en la piel, entiendo a Juan Sebastián (Verón) por la decisión que tomó y sé que lo hizo para protegerme", declaró.

En diálogo con Télam, una vez que se fue del Country de City Bell tras la práctica, Nardi destacó que "a Bilardo lo llamé ayer, pero ni me conoce. Es como si un mosquito picara a un elefante. Por eso mismo ni se enojó ni se molestó, me dijo 'pibe, está bien, la verdad no te conozco'".

"Pido disculpas por todo lo que pasó, jamás quise generar esto. Le agradezco al club por el apoyo y el acompañamiento que tuvo para conmigo", afirmó el entrenador de 36 años, quien aún no sabe si continuará en la Reserva o deberá desvincularse del club.

Al referirse al tema de los tuits ofensivos hacia Bilardo, Nardi remarcó que "la verdad no sé quién los escribió, yo no manejaba la cuenta. De lo que estoy seguro es que yo no lo escribí, porque además no pienso eso".

Finalmente, el "Chino" Leandro Benítez será el responsable de conducir al equipo el sábado venidero frente a Belgrano por la 28° fecha del torneo de Primera División, en el estadio Centenario de Quilmes, y, seguramente, hasta el final del campeonato, mientras que en las próximas horas comenzará la nueva búsqueda para elegir al sucesor del dimitido Nelson David Vivas.

