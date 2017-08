El Patagónico | Regionales | POLITICA - 02 agosto 2017 "Lo mío lo usan como cortina de humo" Tras conocerse el fallo del Superior Tribunal de Justicia que rechaza el recurso presentado por Gabriela Dufour en la causa Alpesca, la diputada aclaró que apelará ante la Corte Suprema de la Nación ya que "mientras esté Das Neves en el poder y siga con esta persecución política, en Chubut no va a haber justicia". Aclaró que "todo esto es una cortina de humo para tapar los verdaderos problemas que hay en la provincia".

En una conferencia de prensa llevada a cabo ayer en la Legislatura, la diputada Gabriela Dufour dijo que ni ella ni su abogado habían sido notificados aún del fallo del STJ. En cambio, contó que conoció la noticia a través de un twitter de Pablo Das Neves. "Se ve que primero fueron a contarle la sentencia a Das Neves", ironizó.

De todas maneras, manifestó que "no esperaba una resolución contraria y lo dije el primer día, cuando el 8 de marzo del año pasado la jueza de primera instancia hizo la primera resolución. Yo sabía que en la medida que exista este esquema de persecución política, no iba a encontrar justicia en Chubut".

Dufour destacó que "mientras este fallo salió en tiempo récord, mucha gente común espera años una resolución de la Justicia" y aclaró que apelará ante la Corte Suprema de la Nación.

"Han forzado la situación para decir que yo estaba a cargo de la administración de Alpesca cuando sucedió que la tormenta que destruyó los barcos. Pero era una administración que estaba a mi cargo. Yo no era parte del comité. Por lo que leí de la sentencia es que yo en un mes tendría que haber resuelto los problemas de cuatro años que tenía Alpesca", continuó.

"En mi cargo como funcionaria, logramos la expropiación de Alpesca y conseguimos los inversores para que los trabajadores no perdiesen sus puestos de trabajo. Sin embargo, desde febrero de este año la provincia tiene en sus manos la disposición de los barcos y los permisos para otorgárselos a Red Chamber como está previsto en el contrato pero no lo hacen. Están queriendo cambiar las condiciones de un contrato que podría dar soluciones a la gente y no tienen la capacidad para poner en marcha Alpesca", dijo.

Al hacer mención de por qué existe una persecución política contra su persona, la diputada destacó que "Gabriela Dufour es insignificante, pero es la excusa que buscan para tapar su propia inoperancia. Más de 255 trabajadores del petróleo perdieron su trabajo, como también lo están sufriendo desde otros sectores productivos que se vienen a pique".



