Locos x El Fútbol se quedó con la primera final del Clausura Derrotó 3-2 a Flamengo en el comienzo de la disputa por el título. El sábado se jugará la segunda final y en caso de haber tercer partido, el mismo se disputará el domingo también en el gimnasio municipal 1.

Locos x El Fútbol de impuso por 3-2 a Flamengo en la final de ida del torneo Clausura 2016 de la Zona de Honor del certamen que organiza la comisión de la Categoría Principal de fútbol de salón de Comodoro Rivadavia.

Gabriel Dods, Franco Quintero y José Ocampo marcaron los goles para el elenco ganador, mientras que Leandro Hourcade y Fabián Lauletta anotaron para el “Fla”. La segunda final se jugará el sábado en horas de la npche, también en el gimnasio municipal 1.

Por su parte, en la categoría A2, se clasificaron para la final Juan XXIII y Deportivo DM que eliminaron a Sindicato Argentino de Televisión y a La Plaza FC, respectivamente. Ambos irán en busca de un lugar en la Zona de Honor.

Mientras tanto, en la A4, también se jugaron las semifinales revanchas. Los dos equipos que lucharán por un ingreso a la máxima categoría del futsal comodorense son Seven & Eleven y Carpintería Metálica RyD.

Además, en la B1 Los Ases empató 2-2 con Asociación Gesta de Malvinas y logró el ascenso, mientras que el perdedor deberá jugar la promoción con San Cayetano.

En la B2, Gremio FC derrotó 7-3 a La Naranja/Lavadero Harchi, y de ese modo subió de categoría, mientras que su rival deberá jugar la promoción con La Roma Futsal. Y en la división B4, Vargas SRL le ganó 4-3 a Vas x Más por la final de ida.

La acción continuará esta noche con dos partidos de la promoción. Auto Líder con Deportivo La Amistad (A2-B2) y Nuevo Sur-Los Magos Jrs FC (A3-B3).



PROGRAMA



Jueves en el gimnasio municipal 1

22:00 Auto Líder vs Deportivo La Amistad; A2-B2, promoción.

22:55 Nuevo Sur vs Los Magos; A3-B3, promoción.



Sábado en el gimnasio municipal 1

15:00 Dos de Abril vs Carlos Automotores; A4-B4, promoción.

16:00 San Cayetano vs Asociación Gesta de Malvinas; A1-B1, promoción.

17:00 Electromecánica Sur/Taller El Chispazo vs La Mata; A1, final ida.

18:00 Juan XXIII vs Deportivo DM/La Vecindad; A2, final ida.

19:00 San Lorenzo Futsal vs Los Amigos; A3, final ida.

20:00 Seven & Eleven vs Carpintería Melálica RyD; A4, final ida.

21:00 Locos x El Fútbol vs Flamengo; Honor, 2ª final.



Domingo en el gimnasio municipal 1

14:00 La Roma Futsal vs La Naranja/Lavadero Harchi; A2-B2, promoción.

15:00 Sport Boys vs 2° B3; A3-B3, promoción.

16:00 Deportivo Fénix vs 2° B4, A4-B4, promoción.

17:00 Club La Mata vs Electromecánica Sur/Taller El Chispazo; A1, final vuelta.

18:00 Deportivo DM/La Vecindad vs Juan XXIII; A2, final vuelta.

19:00 Los Amigos vs San Lorenzo Futsal; A3, final vuelta.

20:00 Carpintería Metálica RyD vs Seven & Eleven; A4, final vuelta.

21:00 Honor; 3ª final o 3° y 4° puesto.



PANORAMA



ZONA DE HONOR (final ida)

- Locos x El Fútbol 3 (Gabriel Dodds, Franco Quintero y José Ocampo) / Flamengo 2 (Leandro Hourcade y Fabián Lauletta).



CATEGORIA A2 (semifinal revancha)

- Sindicato Argentino de Televisión 3 (Daniel Cea 2 y Carlos Rifo) / Juan XXIII 4 (Cristian Andrade, Juan Manuel Barrios 2 y Jorge Salazar).

- Deportivo DM 2 (Leonardo Guerrero y José Mansilla) / La Plaza FC 1 (Franco Pérez).



CATEGORIA A4 (semifinal revancha)

- Parma FC 2 (Lucas Quesada 2) / Carpintería Metálica R y D 4 (Matías Barría, Pablo Mondragón, Darío Sáez y Nicolás Vidal).

- Seven & Eleven 2 (Damián Angel y Roberto Morales). Alargue 3 (Gustavo Burgos y Nicolás Turano 2) / Transporte Caamaño 5 (Ariel Urra 2 y Leandro Urra 3). Alargue 1 (Pablo Amaya).



CATEGORIA B1 (final revancha)

- Los Ases 2 (Daniel Carrillo y Sebastián Carrillo) / Asociación Gesta de Malvinas 2 (Leal Cristian y Agustín Figueroa).



CATEGORAI B2 (final revancha)

- Gremio FC 7 (Fernando Gordillo, Sergio Maluf 4 y Sebastian Rearte 2) / La Naranja /Lavadero Harchi 3 (Diego Latorre –Matias Silvani 2).



CATEGORIA B4 (final ida)

- Vas x Más 3 (Antonio López y Matías Ovalle 2) / Vargas SRL 4 (Matías Luna 2 y Sebastián Rodríguez 2).



