El Patagónico | Regionales | TEMPORAL - 05 abril 2017 Logran retirar de un zanjón a la EcoSport arrastrada por un alud en el Divina Providencia El vehículo de Pablo Triviño fue arrastrado por el alud que descendía el miércoles sobre las 18 por la avenida Fray Luis Beltrán, a la altura del barrio Divina Providencia. Su Ford EcoSport cayó a una inmensa grieta y recién ayer pudo ser retirada con ayuda de amigos y vecinos. "No sé quién se va a hacer cargo", interrogó el damnificado.

Uno de los videos más vistos en las redes sociales y transmitido también en canales de televisión de Buenos Aires registró el momento en que la Ford EcoSport era arrastrada por una marea de lodo que descendía por la avenida Fray Luis Beltrán, a la altura del barrio Divina Providencia.

Pablo Triviño, quien momentos antes había ayudado a otros automovilistas, logró salir a salvo de la situación, pero perdió su vehículo.

Durante la tarde de ayer el damnificado se dedicó junto a un grupo de compañeros y vecinos del barrio a realizar las tareas de maniobras para extraer la camioneta. Con un camión portabateas y una eslinga fueron retirando el vehículo que estaba totalmente destruido.

Ante la presencia de El Patagónico, Triviño recordó que el miércoles "me agarró la lluvia cerca de Médanos (complejo habitacional) y empezó a arrastrarme la camioneta. Estaba en posición para poder sacar la camioneta pero ayudamos a mucha gente a sacar sus vehículos y a lo último dejaron mi camioneta para sacarla".

Pero, "después llegó el supervisor de la Municipalidad y me dijo que la camioneta ya la había perdido", cuestionó.

Al día siguiente la EcoSport ya la encontró 150 metros más abajo, en medio de una inmensa grieta donde se destruyeron los caños de desagüe cloacal, frente a la cancha de golf del Club Santa Lucía.

El damnificado lamentó que el vehículo "era mi único medio propio que tenía, con esa se manejaba mi señora para ir a buscar medicamentos al hospital porque se hace diálisis y está en sillas de ruedas. Ahora me quedé a pata y no sé quién se va a hacer cargo porque el cráter ese no tendría que haber estado. La empresa que estuvo trabajando acá no dejó vallado".

"Si la puedo sacar la voy a llevar a mi casa para desarmarla para poder vender y sacarle algo", agregó.

La postal de la camioneta destrozada en el zanjón era una fotografía pequeña al compararla con la arruinada avenida Beltrán, que parecía una imagen sacada de un terremoto.

Todas las palmas de luz estaban arrancadas de su lugar y otras inclinadas dentro de la gran zanja que partió ese camino que une el barrio Saavedra con los restantes sectores de Kilómetro 3. Las tuberías cloacales quedaron destrozadas y despiden un olor nauseabundo.

Algo positivo es que la circulación ya quedó habilitada en forma preventiva para quienes desean utilizar el camino Roque González. Ayer también se observaba a los operarios de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada efectuando tareas de recomposición del alumbrado público.



