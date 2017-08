Lollapalooza se celebrará tres días en Argentina y Chile

El festival Lollapalooza confirmó las fechas de su próxima edición en Argentina y Chile. Los conciertos amplían a tres días y se ofrecerán del 16 al 18 de marzo en ambas localizaciones.

Después de agotar la oferta de localidades en la última edición Lollapaloza Argentina vuelve al hipódromo de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. La venta de entradas anticipadas se abrirá el próximo 8 de agosto. El programa prevé la participación de un centenar de bandas en cinco escenarios diferentes. Los niños también tendrán actividades adecuadas para su edad en el Kidzapalooza, donde encontrarán música, talleres y actividades para toda la familia. Los menores de 10 años entran gratis acompañados de un adulto con entrada.

La oferta será similar en el recinto del parque O'Higgins, donde desde la primera edición del festival, celebrada en 2011, se han reunido más de 900.000 personas.

Los conciertos se repartirán en siete escenarios. La venta de entradas para el festival en Chile comenzará el próximo 17 de agosto.

Lollapalooza fue creado en 1991 por Perry Farrell en Estados Unidos como un festival itinerante. "Lollapalooza continúa 25 años después como referente", explica la organización. "Fue el primer festival en fusionar artistas de un amplio abanico de géneros y también el primero en viajar a otras localizaciones, en expandirse durante varios días, en introducir un segundo escenario, en fusionar arte y activismo, el primero en reducir sus emisiones de carbón, en meter artistas electrónicos en el escenario principal, en programar en formato familiar, en sentar su base de operaciones en el centro urbano de la ciudad y el primero en expandirse internacionalmente".

Lollapalooza celebra hasta el 6 de agosto la edición de Chicago. En su cartel coinciden Muse, Arcade Fire, Liam Gallagher, Lorde, Blink-182, Alt-J, Run The Jewels, Cage The Elephant, Wiz Khalifa, The Head and the Heart, The Shins, Kaskade, Glass Animals y Gramatik, a la cabeza de una larga lista que ronda el centenar de actuaciones en el parque Grant, en el corazón de Chicago.