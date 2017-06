El Patagónico | País/Mundo | POLICIALES - 09 junio 2017 Lomas de Zamora: matan a un nene de tres años en un intento de robo Por el crimen fue detenido un joven de 16 años. La detención se llevó a cabo en el marco de dos allanamientos realizados en Villa Centenario.

Un hombre de 27 años que volvía de comprar trató de evitar que delincuentes lo asaltaran, pero le dispararon igual y asesinaron ayer a su hijo de 3 años que iba en sus brazos, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo alrededor de las 19:30 sobre la calle Mayor Olivero de la localidad de Villa Centenario, cuando esta persona regresaba de comprar pizza con su pequeño en brazos y fue abordado por asaltantes.

El hombre trató de evitar que lastimaran a su hijo y se fue, pero los delincuentes les dispararon por la espalda e hirieron al nene, quien horas después falleció en la Clínica Boedo de Lomas de Zamora.

"Me quisieron apuntar a mí, con la mala suerte...", sostuvo Martín Bustamante, papá de Paulo Agustín, en declaraciones a la prensa afuera de su casa.

Por el hecho fue detenido un joven de 16 años. La detención se llevó a cabo en el marco de dos allanamientos realizados por efectivos de la comisaría séptima de Villa Centenario y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local.

En tanto, la Policía realizaba anoche distintos operativos para dar con un segundo sospechoso, que sería hermano del detenido, según dejaron trascender fuentes de la fuerza.

Un grupo de vecinos se manifestó anoche en la localidad bonaerense de Villa Centenario para pedir mayor seguridad y justicia por el asesinato de Paulo Agustín Bustamente.

El joven contó que el miércoles por la noche salió a comprar una pizza y en la esquina de las calles Timoteo Gordillo y Victorino de La Plaza, a una cuadra de Camino Negro y a tres de los Tribunales de Lomas de Zamora, los abordaron dos ladrones que "estaban escondidos" detrás de un árbol.

Los asaltantes le robaron la plata y cuando se iban uno de ellos disparó y un balazo impactó en la espalda del nene, quien murió poco más tarde en la Clínica Boedo.

"El que tenía el arma se sonrió", contó Bustamante, de 28 años, quien dijo que en ese momento él llevaba "de la mano" a su hijo.

Fuentes policiales indicaron que el imputado quedó a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N° 4 de Lomas de Zamora.

Bustamante afirmó que los ladrones "dispararon por nada" porque ya le habían robado la plata que llevaba para comprar una pizza.

En declaraciones a la prensa afuera de su casa, añadió: "Primero me robaron y después dispararon". El joven advirtió que "la Justicia sabe lo que tiene que hacer" y les pidió a los medios que se retiren del lugar.



