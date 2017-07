El Patagónico | Deportes | KARTING - 01 agosto 2017 Lorenzo Astiz fue protagonista bajo la lluvia porteña Lorenzo Astiz estuvo en Buenos Aires para disputar sobre el circuito N°2 del trazado porteño, la 6ª fecha de la RMC Buenos Aires. El joven representante de Chubut integró el lote de la clase Junior Max, en donde siempre se lo vio luchar en el pelotón de punta, a lo largo de este fin de semana, cerrando con el 6° puesto la Final.

Lorenzo se mostró con buen potencial para afrontar de la mejor manera este nuevo compromiso por el torneo que lo convoca fecha a fecha en esta temporada. En la ocasión, sus buenos registros lo ubicaron en la 3ª fila para partir en las mangas clasificatorias.

En el primero de estos parciales, supo recuperarse de una difícil largada, y fue 6° en la llegada. En la segunda, un toque lo relegó en el clasificador sin remedio. En la última, con una buena actuación en pista, en una etapa sumamente intensa, arribó a la línea de meta en la 3ª ubicación, pero un posterior recargo lo dejó ubicado en el 7° puesto.

Luego de estos primeros resultados que volcó la fecha para el volante de Rada Tilly, el mismo comentó: "Estuvimos probando desde el jueves y viene siendo un fin de semana bueno, sumando buenos puntos. Clasificamos 6°, bastante lejos porque nos había quedado mal la puesta a punto del chasis. Para la primera manga hicimos una buena largada, pero por afuera es complicado y creo que quedamos 8° en esa situación. No nos pudimos meter pero recuperamos y llegamos 6°. En la segunda manga me tocaron en la largada así que llegué atrás. No sumamos buenos puntos. En la última hicimos una muy buena carrera, con una largada muy entretenida. Pudimos llegar 3°. Después, nos pusieron un recargo por un toque y quedamos 7°. Hay que mejorar un poco para la final porque faltan 2 o 3 décimas que son necesarias para poder correr a los punteros".

La lluvia, que ya había hecho una primera aparición en la manga de la mañana del domingo, comenzó a descargarse insistente sobre el kartódromo porteño. Para la competencia final, Astiz supo ejecutar una gran largada, a pesar de que las condiciones de pista y se coló en el quinteto de punta. En los primeros tramos de la carrera, se sostuvo con un andar confiado y rápido en ese lote, pero con el avance de la competencia, un inconveniente con su impulsor, le impidió debatir por los escalones del podio, tal como lo había intentado desde los comienzos. Sobre el cierre, integró un grupo que luchó arduamente por el 3° puesto y luego de algunos intercambios, la bandera de cuadros lo recibió en el 6° lugar.

Completado este gran trabajo de todo el fin de semana, el chubutense afirmó: "En la final largamos 5°, en fila india por la lluvia. Fue una carrera muy entretenida pero hubiéramos quedado entre los "3" si no hubiera tenido una falla en el motor. Me quedaba en muchos lugares y eso me hacía perder mucho tiempo. Igualmente cerramos muy bien, sumamos muchos puntos para el campeonato este fin de semana".

Luego agradeció: "Estoy muy agradecido con el equipo de Fran y Gustavo Darder, y quiero compartir el trabajo de todo este fin de semana con mi papá, mi mamá, mi abuelo, con todos los que me vinieron a ver, con toda la gente de Comodoro que siempre me apoya: con Cristian Arias por la preparación física, y con mis sponsors Astoil S.R.L., BioFusion, BL Servicios, Invictia Gym and Fitness, PQD, JPG Racing".

Los resultados obtenidos tras este compromiso, dejan ubicado a Lorenzo Astiz en el 6° lugar de la Junior Max. La próxima fecha de RMC Buenos Aires, será el fin de semana del 23 y 24 de septiembre, y convocará al joven piloto de Rada Tilly, al kartódromo de Ciudad Evita, a un evento que otorgará puntaje especial.





