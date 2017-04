El Patagónico | Deportes | KARTING - 18 abril 2017 Lorenzo Astiz: "volvimos a ser competitivos en la final" Formó dúo con Juan Volpe durante la competencia de kárting que se disputó en Buenos Aires. Completó la carrera en el décimo puesto, luego de largar desde el último lugar. Ignacio Montenegro terminó 11° haciendo dupla con Tobías Sachs.

La tercera fecha de la Copa Rotax Max Buenos Aires de kárting, llamó a pista a Lorenzo Astiz. La jornada fue especial ya que se corrió con pilotos invitados, y tuvo su desarrollo en el kartódromo "Rubén Luis Di Palma" de Ciudad Evita. En la oportunidad, Lorenzo formó dúo junto a Juan Volpe.

En la etapa clasificatoria, a cargo del piloto titular, la dupla se quedó con el 9° registro para partir en las mangas. En la primera de estas baterías, Volpe obtuvo el 10° lugar, en tanto que en la segunda, un toque en los primeros tramos de la etapa, lo privó de continuar en competencia. En la tercera, Lorenzo montó sobre su unidad y arribó a la meta en la 9ª colocación.

"En esta fecha con pilotos invitados, estamos corriendo junto a Juan Volpe. Vinimos el jueves a probar, anduvimos muy bien con los tiempos. En la clasificación mejoramos cuatro décimas y clasificamos novenos. Las dos primeras mangas las hizo Juan. En una llegó décimo y en la otra tuvo un roce en la primera vuelta. En esta manga largué noveno, venía muy bien, pero el auto no me doblaba mucho. Parece que quedó golpeado de la manga anterior. Vamos a trabajar para la final", explicó Lorenzo luego de completar toda la etapa clasificatoria.

La competencia final lo encontró partiendo relegado en la grilla, debido a los resultados de las mangas. En esta instancia, durante los primeros giros, se afianzó en la hilera, y copió el ritmo del lote, avanzando algunas posiciones luego de ejecutar una buena partida. Hacia el quinto giro de la etapa, una situación lo sorprendió cuando continuaba su crecimiento al frente. A pesar de conservar su buen ritmo, ya no logró descontar las distancias que lo separaban del pelotón. Completó la carrera en el 10° lugar.

"Para la final largamos últimos. Hicimos una buena largada y nos ayudó para acomodarnos para la primera vuelta, Veníamos adelantando mucho, y el auto funcionaba muy bien. Pudimos ganar un par de posiciones. Veníamos octavos, y en la curva "3", entré rápido y me encontré un kárting muy lento. Frené para no pegarle y el auto se me fue. Pudimos seguir, pero el resto de la carrera giramos solos. Giramos a dos décimas de la punta. Una lástima porque podríamos haber avanzado más", dijo Astiz.

Luego agregó: "Quiero agradecer a mis viejos que hacen todo lo posible para estar acá, a Juan Volpe que fue mi invitado, al equipo Darder Racing, a Francisco y a Gustavo que me dan un muy buen auto, y al "Pela" Arias por la preparación física, a mis sponsors Astoil S.R.L., Bio Fusión, BL Servicios, Invictia Gym and Fitness, PQD, JPG Racing, y a toda la gente que me apoya". Finalmente concluyó: "Quiero mandarle fuerzas a mi ciudad, Comodoro Rivadavia, que la está pasando muy mal".

Lorenzo Astiz volverá a tomar contacto con las pistas por este certamen, el fin de semana del 20 y 21 de mayo, cuando en un evento que otorgará puntaje y medio, la RMC Buenos Aires, lo convoque para resolver su 4° compromiso de la temporada, nuevamente en el trazado de Ciudad Evita.

El otro piloto de la ciudad que fue partícipe de la competencia fue Ignacio Montenegro, quien en la primera manga ocupó el octavo lugar, en la segunda fue séptimo, mientras que en la final terminó en el 11° lugar, haciendo dupla con Tobías Sachs.



PANORAMA



JUNIOR MAX

Clasificación: 1. Otto Fritlzer 47,417



1ª Manga: 1. Jeremías Olmedo, 2. Jorge Barrio, 3. Santiago González, 4. Juan Pilo, 5. Samuel Romano, 6. Agustín Gajate, 7. Marcos Pérez, 8. Ignacio Montenegro, 9. Facundo Llenderoso, 10. Juan Volpe /Lorenzo Astiz, Lorenzo. 11. Francisco Andrada. Sin vueltas: Juan Trillo.



2ª Manga: 1. Juan Pilo, 2. Jorge Barrio, 3. Samuel Romano, 4. Santiago González, 5. Facundo Llenderoso, 6. Agustín Gajate, 7. Ignacio Montenegro, 8. Marcos Pérez, 9. Jeremías Olmedo, 10. Juan Trillo, 11. Francisco Andrada. Sin vueltas: Juan Volpe / Lorenzo Astiz.



3ª Manga: 1. Otto Fritlzer, 2. Francesco Grimaldi, 3. Lucas Bohdanowicz, 4. Isidoro Vezzaro, 5. Franco Samcov, 6. Emiliano Stang, 7. Tomás Granzella, 8. Agustín Rossi, 9. Lorenzo Astiz, 10. Juan Alberti, 11. Tobías Sachs, 12. Bautista Alonso.



Final: 1. Grimaldi/Olmedo, 2. Bohdanowicz/Pilo, 3. Fritlzer/Llenderoso, 4. Vezzaro/ Romano, 5. Samcov/Trillo, 6. Rossi/Pérez, 7. Stang/Barrio, 8. Granzella / González, 9. Alonso/Gajate, 10. Astiz/Volpe, 11. Sachs/Montenegro. No completó: Alberti/Andrada.



CAMPEONATO EXTRAOFICIAL



1. Franceso Grimaldi 260, 2. Lucas Bohdanowicz 211, 3. Otto Fritlzer 196, 4. Isidoro Vezzaro 192, 5. Emiliano Stang 172, 6. Tomás Granzella 145, 7. Juan Alberti. 112, 8. Franco Samcov 110, 9. Bautista Alonso 98, 10. Lorenzo Astiz 91, 11. Federico Hermida 66, 12. Tobías Sachs 66, 13. Agustín Rossi 61, 14. Valentino Cassalis 21 y 15. Santino López 18.



