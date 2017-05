Los $100 millones para Comodoro beneficiarán a unas 2.000 familias

Durante un acto efectuado ayer en Casa de Gobierno, en Rawson, el gobernador Mario Das Neves firmó el decreto para la trasferencia de 100 millones de pesos al municipio de Comodoro Rivadavia, lo que beneficiará directamente a 2.000 familias damnificadas por el temporal Se trata de un aporte no reintegrable del Gobierno provincial, que será elevado para su tratamiento a la Legislatura y en caso de ser aprobado, la primera cuota sería enviada la semana próxima. Estará destinado a efectuar reparaciones en viviendas y a la compra de electrodomésticos.Participaron de la ceremonia el vicegobernador Mariano Arcioni; los ministros de Coordinación de Gabinete, Alberto Gilardino; de Economía, Pablo Oca; las diputadas nacionales Nelly Lagoria y Ana Llanos; el presidente del bloque de diputados provinciales de Chubut Somos Todos, Jerónimo García, y los legisladores del mismo bloque Adrián López, Alejandro Albaini, Cristina De Luca, Alejandra Johnson Taccari, Zulema Andén y Roddy Ingram.También asistieron los diputados de otros bloques Manuel Pagliaroni (Cambiemos), Estela Hernández, Viviana Navarro, Gustavo Fita, David González, Florencia Papaiani, Leandro Espinosa, Javier Cunha, Sergio Brúscoli, Carlos Gómez y Cecilia Torres Otárola (FpV).Además estaban presentes ministros, secretarios, subsecretarios del gabinete provincial, autoridades municipales de Comodoro Rivadavia y representantes y se registró una fuerte presencia de trabajadores y afiliados a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).Das Neves agradeció la presencia "de todos, funcionarios municipales de Comodoro Rivadavia, legisladores nacionales y fundamentalmente los provinciales, porque esto tiene mucho que ver con un trabajo responsable y serio, porque ahora más que nunca, que hay problemas, nos tienen que unir, más allá de los espacios políticos"."Lo esencial acá es sentarnos y discutir de qué manera, sin mezquindad, podemos ir dando la mano que corresponde hasta normalizar una ciudad que vivió una situación como la que ha vivido hace 48 días aproximadamente Comodoro Rivadavia. Felicito a todos los diputados por todo lo hecho, estamos firmando el decreto y hoy mismo lo mandamos a Legislatura para ver si ustedes mismos lo aprueban", subrayó.Sobre el decreto firmado señaló de manera específica: "es producto de la discusión y no hay que tenerle miedo, porque esto del aporte para poder ayudar a la gente es importante. Todos sabemos lo relevante que es para un ciudadano el aporte del Estado, la presencia. Es muy buen ejemplo que han dado los diputados y que van a traducir seguramente en tiempo récord esto en ley".OBRAS NECESARIASRespecto a las obras de reconstrucción que esta ciudad necesita luego del temporal, Das Neves argumentó: "tengo que decir, así como soy crítico de algunas cosas, que el Gobierno nacional, por lo menos es lo que han dicho claramente los tres ministros con los que me reuní, tiene preocupación por lo que pasó en Comodoro y que obviamente van a estar las obras que correspondan".Por esa razón, "en estas horas van a dar a conocer un cronograma de las licitaciones de las obras que van a ir para la ciudad de acuerdo a un informe en el que también Chubut dio un ejemplo, cuando se juntaron todos a trabajar, profesionales y técnicos nacionales, provinciales y municipales, para evaluar las obras necesarias y prioritarias"."Nosotros humildemente desde provincia y también desde el municipio estamos haciendo los aportes que corresponden, en una provincia que cayó del 32,9% de sus ingresos de regalías al 21,7%, lo que significa nada más y nada menos que una masa salarial completa más un aguinaldo", dimensionó.Sin embrago, Das Neves aclaró: "no le sacamos el cuerpo a los problemas, seguimos insistiendo. Nos tienen que escuchar donde se toman las decisiones. Somos solidarios con lo que está pasando en provincia de Buenos Aires y en otras provincias argentinas con las inundaciones y sabemos que esto también tiene su erogación"."Pero también sabemos que acá tenemos urgencias y también ellos saben que nosotros dimos y gestionamos ayudas como del CFI (Consejo Federal de Inversiones) para los negocios, desde el Banco del Chubut que también se ha hecho presente, o cosas más chicas como aportes del Telebingo Solidario con electrodomésticos para las familias afectadas y ahora este aporte", detalló.