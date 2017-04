El Patagónico | Deportes - 19 abril 2017 Los 300 empleados de Newell's paran por falta de pago de sueldos y aportes

Los tres centenares de empleados del Club Newell's Old Boys de Rosario realizaron ayer a la mañana un paro de actividades en reclamo del pago de los sueldos de marzo y el depósito de cuatro meses de aportes a la obra social y de seis meses de aportes previsionales, informaron los representantes gremiales de los trabajadores en conflicto.

Mauro Litrenta, delegado de los trabajadores nucleados en la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) dijo a Télam que la medida obedece a que "no nos pagaron el sueldo de marzo y, además, nos deben cuatro meses de obra social y seis de la jubilación".

El representante sindical señaló que "deberíamos haber cobrado el quinto día hábil, pero teniendo en cuenta la situación del club habíamos acordado que nos iban a pagar el 12, antes del fin de semana largo, pero no cumplieron".

"Primero hablamos con el tesorero (Alberto Sauro) y cuando no nos pagaron el 12 hablamos con (el vicepresidente primero Cristian) D'Amico, con el que acordamos no hacer el paro el fin de semana porque venía el partido (Newell´s y Estudiantes), con la promesa de que el lunes íbamos a tener el sueldo depositado, pero tampoco cumplieron, así que ayer hicimos una asamblea y decidimos parar hasta que nos depositen el sueldo completo", advirtió Litrenta.

El representante gremial anticipó que "el paro es progresivo desde ayer porque hay lugares que no podemos cerrar de un momento a otro, pero desde esta mañana es total" y alcanzará a una grilla de 300 empleados, que se desempeñan en el estadio, Bella Vista, Malvinas, la escuela, mantenimiento, socios, pileta, profesores.

En tanto, una fuente de la comisión directiva reconoció ayer a la mañana que la medida de fuerza probablemente continuará hasta el viernes próximo porque "la AFA todavía no nos pagó la cuota mensual".





