Los aberrantes dichos del abogado acusado de 2000 violaciones: "de 13 años para arriba, no hay delito"

"Me siento libre de todo lo que se me imputa", dijo el abogado Gustavo Rivas, acusado por "corrupción y promoción de la prostitución de menores" en Gualeguaychú, quien se abstuvo de declarar este jueves ante el fiscal Lisandro Beherán en los tribunales de esa ciudad entrerriana pero sí habló ante la prensa.

Según adelantó su defensa, repetirá esa actitud hasta tanto se revele la identidad de los denunciantes.

La citación siguió a las denuncias de dos nuevas víctimas que se presentaron ante la Justicia y elevaron a seis las acusaciones contra Rivas, como parte de la investigación que se le sigue por promoción a la corrupción y promoción a la prostitución durante 40 años, según el fiscal.

La causa contra el abogado se inició tras una denuncia periodística, donde dio cuenta de numerosos casos en los que Rivas habría abusado a menores de edad.

Rivas llegó a los tribunales caminado y en soledad. Tras breves minutos dentro del edificio, salió y habló con la prensa, algo que había evitado en su primera presentación ante la Justicia.

"A mí, mi conciencia me dice que muchas personas que tuvieron alguna relación sexual conmigo nunca se sintieron víctimas y con muchos de ellos seguimos siendo amigos", dijo Rivas, al sitio Análisis Digital.

El abogado negó recordar las "edades" de sus compañeros sexuales. "Creo que no eran menores, pero no sé, habrá que ver una cuestión de fechas", deslizó, y se rehusó a evaluar las imputaciones específicas. Al igual que su abogado Raúl Jurado, Rivas también se quejó de no saber quiénes son los denunciantes.

Por otro lado, Jurado realizó impactantes declaraciones a los medios de comunicación, desestimando pactos internacionales sobre los derechos de los niños, a los que adhiere Argentina: "De 13 años para arriba, no hay delito siempre que haya consentimiento", aseguró.

"Nosotros no podemos hacer nada más que esperar a ver si nos elevan a juicio o no. La decisión de no declarar no es una estrategia, es una clara imposibilidad", agregó.

El fiscal Beherán adelantó que tiene hasta el momento seis denuncias firmes, además de nueve testigos que sostienen la acusación, y consignó que cuenta con material probatorio que surgió del allanamiento realizado en la vivienda de Rivas el 27 de julio.

Se trata de más de 200 fotografías y casi un centenar de videos, cuyas imágenes son muy elocuentes, según el fiscal.La nota que disparó la investigación fue difundida bajo el título "La doble vida del abogado" y se logró tras un año y medio de investigación de las actividades de Rivas.