Los altos costos de divertirse de noche

Los entrevistados aseguraron que los propietarios de los boliches sin duda hacen su diferencia en la barra, donde una botella de agua mineral de medio litro puede costar 50 pesos o un porrón de cerveza 70 pesos, aunque el precio sube de acuerdo a la calidad del producto.

En diferentes momentos de la noche, los locales suelen lanzar promociones de "2x1" para tentar a los asistentes con determinados tragos, pero la oferta solo dura un par de minutos y habitualmente el cliente que se acercó a la barra pero no alcanzó el 2x1, compra igual.

Axel tiene 22 años y sostiene que el circuito bolichero de esta ciudad está armado para unos pocos. "Vos pensá que pagás casi la mitad de la entrada si entrás antes de las 2, pero ¿quién viene antes de las 2? Nadie. Ahí ya te ganaron. El guardarropa es otro negocio; no vas a andar con terrible saco adentro del boliche. Y los tragos son imposibles de comprar. Hacemos vaquita entre todos porque sino dejás una milonga (mil pesos) adentro. Eso sin contar lo que te faja el taxista o el remisero. Con esos precios no todos pueden salir: o pagás la luz o salís a bailar", reflexionó.

Otro punto que criticaron los entrevistados fue el servicio de seguridad que brindan los locales bailables, ya que los "patovicas" en algunos casos llegan a maltratar a clientes haciendo uso excesivo de la fuerza y en grupo.

"Vos en un boliche no tenés derecho a nada. Si te llega a agarrar un patova por más que no tengas nada que ver sos boleta. Yo he perdido varias camperas simplemente porque a los viejos se les cruzó que yo había estado repartiendo piñas. Una vez que te sacan perdiste todo lo que dejaste adentro", señaló Agustín.