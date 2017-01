Los Antiguos recibió una ayuda financiera para Fiesta de la Cereza

Caleta Olivia (agencia)Los fondos, cuya cantidad no se dio a conocer de manera oficial, fueron gestionados por el Ejecutivo santacruceño, a través del Ministerio de Producción, en el marco de las asistencias técnicas que brinda el organismo nacional y del cual el gobierno provincial es parte integrante.Al hacer uso de la palabra, la mandataria santacruceña comentó que "nuestra provincia es polifacética en todos sus paisajes y en su desarrollo y todos tenemos que comprender ese valor esencial".Al mismo tiempo, destacó que "todo lo que proyecté para Santa Cruz durante mi campaña, lo hice con un modelo de país como el que venía trabajando primero Néstor (Kirchner) y después Cristina (Fernández de Kirchner)".Al respecto, lamentó que las iniciativas que iban desarrollarse fueron suspendidas por la actual gestión nacional, pero afirmó que "no quedan suspendidas nuestras ganas, ni nuestras fuerzas de seguir transformando Santa Cruz."ORDENES DE PAGOEn el acto desarrollado en la Sala de Situación de la municipalidad antigüense, Alicia Kirchner e integrantes de su gabinete también le entregaron al intendente Mercado dos órdenes de pago.La primera de ellas corresponde a una apoyatura para comedores escolares y se canalizó a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, en el marco de las políticas de fortalecimiento familiar y comunitario.La restante se refiere a un aporte destinado al programa de Protección de la Niñez, Adolescencia y Familia, Discapacidad, Abordaje y Pensiones, instrumentado por el Ministerio de Desarrollo Social.El monto de ambas órdenes supera los 526 mil pesos y a ellas se sumaron kits deportivos entregados al Club Deportivo San Francisco y a la Secretaría de Deportes del municipio.Por su parte, el intendente agradeció la presencia de la gobernadora y miembros de su gabinete, señalando que "empezar este año con su visita no es algo menor".Además, hizo referencia a la difícil situación económica que afrontó la Provincia en 2016 y en ese contexto remarcó que "Los Antiguos no ha sido la excepción de lo que ha pasado y de lo que está pasando en nuestro país".Pero pese a ese panorama negativo, instó a trabajar con un solo objetivo, "aportando un granito de arena porque todos podemos colaborar y tener creatividad; en nuestro caso para que progrese la localidad".La comitiva de la gobernadora estuvo conformada por la ministro de Desarrollo Social, Paola Vessvessian; el ministro de Gobierno, Fernando Basanta; el presidente de SPSE, Lucio Tamburo; y el presidente de la Administración General de Vialidad, Francisco Anglesio.También estuvieron presentes el diputado por el Pueblo de Los Antiguos, Cesar Ormeño; el presidente del Concejo Deliberante, Julio Bellomo, y representantes locales de las Fuerzas de Seguridad.