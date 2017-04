El Patagónico | País/Mundo | ECONOMIA - 16 abril 2017 Los anuncios de inversión suman U$S 58.600 millones y la mayoría son grupos argentinos "El mundo inversor dice 'es el momento de entrar en la Argentina'", subrayó el presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Juan Procaccini, quien puntualizó "eso lo estamos viendo. Todos los días hay grupos de inversores decididos a invertir en la Argentina".

Los anuncios totales de inversión realizados desde el 11 diciembre de 2015 hasta el 22 de marzo último, suman U$S58.600 millones distribuidos en 423 proyectos, de los cuales el 57,44% son de empresas argentinas, que aportarán el 39,24% del total del capital comprometido, de acuerdo a la información suministrada a Télam por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

En referencia a los proyectos de capital nacional, Procaccini, puso como ejemplo "los anuncios de Techint, de PAE (Pan American Energy), de Pampa Energía y de IRSA".

Techint comprometió desembolsos por U$S2.300 millones en el yacimiento de hidrocarburos no convencional de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, donde también PAE hará lo propio con otros u$s 1.400 millones, que se repartirán además en exploración y extracción de convencionales en Chubut y Tierra del Fuego.

Por su parte, Pampa Energía aseguró que destinará u$s 400 millones al desarrollo de energías eólica y térmica; e IRSA invertirá U$S460 millones en centros comerciales, tanto en remodelación de los ya existentes como en la construcción de nuevos, y también en desarrollos inmobiliarios de oficinas y viviendas.

"Están invirtiendo los argentinos que finalmente decidieron entrar y darse cuenta y entusiasmarse con lo que está pasando en la Argentina como se entusiasma el mundo, afirmó Procaccini.

De acuerdo a la información brindada por la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, la mayoría de los proyectos y los montos de inversión están enfocados en el sector energético.

Así, en la producción de petróleo y gas se anunciaron proyectos por U$S9.500 millones; en generación eléctrica, U$S5.500 millones; y en energías renovables, U$S4.000 millones; totalizando U$S19.000 millones, es decir, 32,42% del total de inversiones anunciadas por U$S58.000 millones.

La minería también es uno de los sectores con mayores intenciones de realizar negocios por parte de las empresas, con anuncios por U$S7.400 millones.

En importancia le sigue la producción de bienes industriales, con anuncios por u$s 7.200 millones; los servicios financieros y desarrollos inmobiliarios, con u$s 6.600 millones; el sector de tecnología e innovación, con u$s 6.300 millones; además de bienes de consumo y venta al público, con u$s 5.400 millones.



INTERES EN LA AGROINDUSTRIA



Por su parte la agroindustria concentra la intención de los privados por invertir U$S2.600 millones; el sector de la salud y los servicios profesionales, U$S2.300 millones; y en transporte e infraestructura, se esperan U$S1.700 millones.

De las inversiones anunciadas, 243 proyectos corresponden a empresas argentinas, por u$s 23.000 millones, es decir, el 39,24% del total.

Luego siguen los anuncios de empresas de Estados Unidos, por u$s 7.032 millones, es decir el 12% del total; Canadá y España, con u$s 4.700 cada uno de países, y 8% de participación en la totalidad; Japón, con u$s 2.930 millones, el 5%; y Brasil, con u$s 2.344 millones, el 4%.

Italia, Bélgica, Reino Unido y Corea del Sur, reúnen cada uno anuncios por u$s 1.760 millones, cada uno; en tanto que Chile, China y Países Bajo, por u$s 1.200 millones por nación.

Las principales provincias de destino de la inversión son Buenos Aires, con u$s 15.900 millones, es decir, el 27,13% del total; Neuquén, con u$s 8.500 millones y 14,5%; y Salta, con u$s 4.300 millones y una participación de 7,33%.

Además, existen inversiones que cubren más de una provincia simultáneamente, las cuales suman u$s 13.200 millones.

La provincia de Formosa es la única de las 24 jurisdicciones nacionales que todavía no recibió ningún anuncio de inversión.

De los u$s 58.600 millones anunciados hasta fin de marzo, la Agencia está gestionando aproximadamente u$s 41.300 millones, lo que representa 70,47% del total.



