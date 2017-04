El Patagónico | Deportes - 26 abril 2017 Los árbitros para la 22ª fecha

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sorteó ayer los árbitros para la 22da. fecha del torneo de Primera división.

Darío Herrera será el juez en el partido del líder del campeonato, Boca Juniors, que recibirá a Arsenal el domingo a las 19:10.

El resto de la jornada quedó de la siguiente manera:



VIERNES

19:00 Quilmes vs Talleres, Germán Delfino.

21:15 Independiente vs Estudiantes, Jorge Baliño.



SABADO

16:00 Gimnasia vs San Lorenzo, Néstor Pitana.

16:00 Huracán vs Newell's, Héctor Paletta.

16:10 Sarmiento vs Colón, Fernando Rapallini.

18:20 Tigre vs Banfield, Facundo Tello.

20:00 Temperley vs Racing Club, Mauro Vigliano.

20:30 Unión vs Patronato, Diego Abal.



DOMINGO

16:00 Godoy Cruz vs San Martín, Andrés Merlos.

17:00 Rosario Central vs Aldosivi, Patricio Loustau.

19:10 Boca Juniors vs Arsenal, Darío Herrera.

19:30 Olimpo vs Atlético de Rafaela, Ariel Penel.



MARTES

21:00 Lanús vs Vélez, Fernando Espinoza.

Horario a confirmar

Belgrano vs Defensa y Justicia, Nicolás Lamolina.



POSTERGADO

Atlético Tucumán vs River Plate.

Fuente: