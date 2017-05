El Patagónico | Regionales - 10 mayo 2017 Los cambios introducidos en el proyecto del bloque

El proyecto que el 5 de abril presentó el bloque del Frente para la Victoria preveía la afectación para la Reconstrucción de Comodoro Rivadavia del 15% de los fondos provenientes del endeudamiento provincial -captado en mercados internacionales-, lo que implicaba la afectación de unos 40 millones de dólares.

La iniciativa generó una virulenta posición del gobernador Mario Das Neves y ministros, que consideraron que la misma no estaba ajustada a la verdadera dimensión de la emergencia.

En el proyecto los diputados plantean que, ese 15% de los fondos del endeudamiento, sea afectado para atender la emergencia en la que se encuentra esta ciudad, realizando con los mismos las obras necesarias.

En otro artículo se autorizaba al Ejecutivo municipal a afectar, también para obras que se definan tras la catástrofe, los fondos del endeudamiento que tenía asignados a otros proyectos no tan urgentes, como embellecimientos de parques o paseos.

Entre dos afectaciones, 10 millones y 30 millones de dólares por el otro, el Fondo impulsado preveía que a la ciudad de Comodoro Rivadavia se destinen 40 millones de dólares.

La ley todavía no se trató porque, en función del desacuerdo inicial del Ejecutivo, parte del bloque del FpV entendió que era mejor buscar un consenso con el Gobierno provincial para evitar que la norma sea sancionada y luego vetada.

Por esa razón, a partir de un puente de entendimiento, ayer se realizó la reunión con el propio gobernador a la que asistieron los diputados del FpV que sostienen ese debate, y no lo hicieron Javier Touriñan, Blas Meza Evans y Gabriela Dufour quienes, entre otros, buscaban que el proyecto se apruebe tal como fue presentado.

Otro de los cambios que, sobre el proyecto original ya se habían aceptado, era que el Fondo también se conforme para atender no solo la emergencia de Comodoro sino la que, por el mismo temporal, se presentó en otras localidades o sectores de la provincia.

El lunes, en la reunión entre técnicos y funcionarios de Provincia y Municipalidad, los diputados provinciales terminarán de ajustar el texto de la ley que, todo parece indicar, se aprobará el jueves.

Fuente: