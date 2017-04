Los canillitas también fueron perjudicados

Oscar "el Turco" Azzi, distribuidor de diarios de esta ciudad, aseguró que por el temporal los canillitas también se vieron afectados. "El tema fue los canillas, también tuvieron sus problemas con la inundación, yo reduje a un 50% la distribución en esos días", sostuvo.

En diálogo con El Patagónico, Azzi explicó que fueron varios los diarieros damnificados. "¿Sabés la cantidad de canillas que tuvieron que volver a sus casas y la cantidad que no pudieron salir de sus casa? Había uno que estaba en su parada y me dijo 'me voy porque se vino abajo un arroyo y está pegando en el lateral de mi casa'. Conclusión al otro día lo llamo, hablo con él y me dice: 'sí, tuve que cerrar bien la puerta que daba a ese lado y me llevó la habitación'", graficó, lamentando la situación de los afectados.