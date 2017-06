El Patagónico | Deportes | FUTBOL DE SALON - 04 junio 2017 Los chicos ponen tercera en el campeonato de la CAI En la 2005, Asturiano intentará consolidarse en la punta, y en la 2006 Luz y Fuerza y Estrella Norte de Caleta Olivia buscarán sacarse diferencias.

El Torneo Infantil de la Comisión de Actividades Infantiles disputará hoy su tercera fecha con 22 partidos en siete categorías. En la 2005, EFC Asturiano intentará consolidarse en la punta, y en la 2006 Luz y Fuerza y Estrella Norte de Caleta Olivia buscarán sacarse diferencias.

En la 2007 cuatro equipos igualan en tres puntos, mientras que en la 2008 Defensores de Pico Truncado es el único líder, al igual que en la categoría 2009. En tanto, en la 2010 EFC Asturiano y Lanús Infantil son los líderes. Y la 2011 es promocional.



PROGRAMA



HORA CANCHA CAT. PARTIDO



9:15 1 2005 CIPA vs EFC Asturiano

3 2009 Estrella Norte vs C. A. Rada Tilly

10:20 1 2005 Don Balón vs Flamengo

3 2005 Racing Comodoro vs Estrella Norte

11:10 1 2006 Luz y Fuerza vs C. A. Rada Tilly

3 2006 Estrella Norte vs Flamengo

12:00 1 2009 Estrella Norte vs Los Norteños CO

3 2007 C. A. Rada Tilly vs EFC Asturiano

12:50 1 2011 Matadores Azul y Blanco vs C. I. Cabrera

3 2011 Asturiano Celeste vs Asturiano Blanco

13:20 1 2007 Luz y Fuerza vs Estrella Norte Blanco

3 2007 PM Cumpleaños vs Estrella Norte Verde

14:10 1 2011 Lanús Infantil vs El Progreso

3 2011 Dream Team vs Matadores Azul

14:40 1 2008 Luz y Fuerza vs EMC Huergo

3 2007 EMC Huergo vs Mar del Plata

15:30 1 2009 Dream Team vs Lanús Infantil

3 2010 Estrella Norte vs EFC Asturiano

16:20 1 2006 Stella Maris vs Los Ases

3 2010 C.I Cabrera vs Lanús Infantil

17:10 1 2010 Stella Maris vs EMC Huergo

3 2008 C.A Rada Tilly vs Flamengo





