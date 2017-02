Los cirujanos del hospital realizan guardia pasiva: "no tenemos ni baño ni cama"

El cirujano del Hospital Regional, Enrique Klinger, reveló esta tarde en Radio Del Mar que el sábado pasado se encontraron con una remodelación de la "sala de médicos" en donde descansaban, dormían y se podían bañar los cirujanos, luego de cada operación.

"Llegamos el sábado pasado a la sala y nos encontramos con la cerradura rota. Había gente trabajando y remodelando adentro y no nos dijeron nada, no sabíamos lo que estaba pasando porque no hubo ni una comunicación", relató Klinger.

"Hoy volvimos a entrar y está todo roto, están los libros tirados. En ese lugar comíamos y descansábamos luego de las operaciones. Esto es el Hospital Regional. Ahora operamos y nos vamos a dormir a casa. No entendemos nada", explicó.

Por este motivo, los cirujanos en este momento encuentran realizando las guardias de forma pasiva: "Tampoco sabemos con quién hablar porque el director está de vacaciones y antes estaba enfermo. Ya no sabemos qué hacer. No tenemos ni un baño. Esto es hasta inhumano, no tenemos ni donde bañarnos después de la operación donde salimos manchados de sangre", finalizó.