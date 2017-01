El Patagónico | Regionales | VERANO 2017 - 10 enero 2017 Los colonos van a almorzar y merendar en las sedes municipales de recreación Ayer fue el primer día de las colonias de verano que organiza el municipio para los niños de los diferentes barrios que se sumaron a esta propuesta que tiene 20 sedes y un horario de 13 a 18, con la posibilidad de ofrecerles a los participantes un almuerzo en plato y también una merienda.

Según indico Othar Macharashvili, a cargo de Comodoro Deportes, muchos familias han optado por enviar a los niños a las colonias viendo estas posibilidades que se brindan, además del juego y la recreación de los menores, atento a que las escuelas están de vacaciones y hoy no brindan posibilidad de almuerzo o merienda.

Desde las 12 los colectivos recorrieron los barrios buscando a los colonos para llevarlos hasta las sedes donde se previó la realización de las actividades de verano.

Estos dos primeros días se ultimarán detalles sobre el número de niños y comodidad de las instalaciones y luego se entregarán los elementos identificatorios de la colonia municipal.

"Estos dos primeros días son para ajustar y ver cuántos chicos hay y de cuántos años porque son 5 mil chicos que en estas 5 semanas formarán parte de las colonias y los profesores están desde las 10 de la mañana en su centro armando las actividades y preparando la logística que se hace anualmente y se va perfeccionando para que sea un gran eje de la gestión", dijo el responsable de Deportes de la comuna.



CINCO SEMANAS



Son cinco semanas de colonias, ya que concluyen el 14 de febrero y cada vecinal verá si establece turnos o si hay cupos suficientes para que todos los niños concurran las cinco semanas. Esta cuestión será definida en cada vecinal que tiene un papel muy importante en la realización de las colonias. La novedad es que "este año damos almuerzo en plato y a la tarde merienda y en eso estamos observando que es una cuestión que le importa a la familia porque como no tienen escuela y en los colegios se les daba merienda, ahora esos chicos la suplen en la colonia. Nos queda un sabor amargo porque quisiéramos tener a más chicos pero la capacidad que tenemos hoy es para esta cantidad", aclaró.

Comodoro Deportes dispuso que se hagan las colonias en vecinales y gimnasios municipales, así como en algunas escuelas que tienen un gimnasio amplio para realizar actividades bajo techo, sobre todo en los días donde el buen tiempo no acompañe para ir a la playa.

Se reúne a niños de entre 5 y 14 años y se ha previsto una variedad de actividades con el personal capacitado a tal fin y los profesores de educación física.





