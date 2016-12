Los comodorenses eligieron comprar lo justo y necesario en regalos para Navidad

Los días previos a la celebración de Navidad suelen caracterizarse por las compras para la cena de Nochebuena y los obsequios encargados a Papá Noel. En consecuencia, los comerciantes suelen ofrecer considerables ofertas para tentar a los consumidores y obtener una diferencia en sus ventas.El panorama para este año no era de los mejores teniendo en cuenta las bajas ventas durante el Día del Niño y el Día de la Madre donde los comerciantes decidieron no abrir en horario corrido sino atender en horario habitual. Pese a ello, los vendedores coincidieron en que las ventas mantuvieron el nivel del año pasado teniendo en cuenta que en 2015 hubo una baja considerable para el sector comercial de esta ciudad.Los comerciantes sostuvieron que el punto que mantiene las ventas este año es el pago en efectivo o débito ya que el público trata de evitar los créditos a largo plazo."La gente tiene mucho miedo de hacer compras y meterse en créditos que después no sabe si va a poder pagar. No sabemos qué puede pasar más adelante y eso se ve en la gente que solamente compra y no derrocha”, sostuvo la propietaria de “La Mona Lisa”, Marcia Navarro.La incertidumbre sobre la actividad económica determinó que los consumidores piensen en qué tipo de regalo realizar este año. “Acá la gente viene y ya no te compra artículos que pueda usar una noche sino que busca algo para todos los días, que dure y barato. Por eso los comercios que ofrecen marcas no venden tanto como los pequeños locales”, analizó Navarro.Este panorama se podía observar ayer en los distintos comercios ubicados sobre San Martín, entre España y Moreno, donde los locales que ofrecían productos de “menor calidad” acaparaban la atención del público por lo que una gran cantidad de ellos decidieron atender en horario corrido desde el lunes.TECNOLOGIAY VESTIMENTALos comerciantes también coincidieron en que las ventas de vestimenta y tecnología marcaron el rumbo para estas fiestas ya que “hay muy poca diferencia (económica) entre juguetes y tecnología”.“Nosotros hemos tenido un buen ritmo de ventas y gracias a nuestras ofertas o descuentos que ofrecemos en el pago de efectivo. La verdad es que la gente elige la tecnología como regalo, ya sea un smartphone o una tablet, por la variedad de funciones que ofrecen. Hoy por hoy un juguete es un buen regalo, pero teniendo en cuenta los tiempos que vivimos es entendible que se elija una remera por sobre una Barbie”, manifestaron en un local de tecnología y electrodomésticos.Los locales de venta de telefonía celular fueron otros de los lugares escogidos por los comodorenses ya que ofrecen ventas de dos por uno en smartphone seleccionados."ENERO Y FEBRERO DIFICIL"La tienda de videojuegos “Mega Comp” es el local más antiguo de venta de artículos de la cultura Geek en Comodoro Rivadavia. Los 22 años de experiencia le proporcionaron tener una gran de cantidad de clientes fieles que confían en sus productos.Su propietaria María Rosa Macías comentó: “el año pasado bajaron las ventas y este año se mantuvieron, pero hay que tener en cuenta que el año pasado todo comenzó la última semana y esta vez solo se dio el auge los últimos dos días. Hay una diferencia y se siente”.En este sentido, Macías se mostró preocupada por lo que vendrá ya que “en esta fecha se mantiene las ventas, la próxima semana ya se hace una plancha y luego vuelve a retomar en los primeros días de enero, pero ¿qué va a pasar después? El problema está en enero y febrero porque si esto no reactiva se va a poner feo”."La gente ya no viene y dice 'dame esto o me llevo dos de aquello'. Cada vez son menos lo que ingresan y eso que yo tengo clientes antiguos. La gente mantiene sus compras por la fecha solamente y porque los chicos piden, pero si pudiera elegir yo creo que no gastaría porque esto está todo quieto”, aseguró la vendedora.