Los conflictos sociales del país tienen un lugar de análisis durante la Feria del Libro

El periodista Marcelo Larraquy presentó su libro "Argentina: un siglo de violencia política", durante la tercera jornada de la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia. Ayer también se pudo disfrutar de la charla que brindó María Luján Picabea quien presentó sus libros "Esto no es un cuento: aquí me cuento" y "Todo lo que necesita saber sobre la literatura para la infancia". El cierre de anoche fue con una mesa de poesía de autores patagónicos.

La tercera jornada de la Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia tuvo lugar en el Cine Teatro Español, el Centro Cultural, el Museo Ferroportuario, el Centro de Información Pública (CIP) y el CEPTur.El encuentro comenzó a las 10 en el Centro Cultural con la segunda parte del taller de Claudia Cadenazzo. A las 16, en tanto, se llevó a cabo la presentación de los libros "Esto no es un cuento: aquí me cuento" y "Todo lo que necesita saber sobre la literatura para la infancia" de María Luján Picabea, en el auditorio del CIP.Una de las propuestas más destacadas de la fecha fue la presentación del libro "Argentina: un siglo de violencia política" del periodista Marcelo Larraquy que se desarrolló a las 20 en el auditorio del Centro Cultural. Mientras a las 21:30, en el Café del Centro Cultural, se desarrolló una mesa de poesía con autores patagónicos.UNA HISTORIA DE CONFLICTOAntes de su disertación, Larraquy brindó una conferencia de prensa. El periodista celebró la cantidad de actores que reúne la Feria del Libro y se refirió a los conflictos sociales que marcaron y marcan la vida de la política argentina."Creo que lo que hoy quedó es una disputa facciosa discursiva que le hace mal al país, en el sentido que presenta al país bajo dos polaridades en la que una le niega la legitimidad al otro y está esa idea de que el país se funda siempre con un nuevo gobierno. Eso es una constante y es lo que impide tener una agenda común y hace que se postergue el desarrollo argentino", analizó."Tenemos una sociedad con conflictos, pero a mí me gusta pensar que el diálogo sirve para buscar puntos de acuerdo que consolidan más a un país que la idea de empezar de nuevo cada cuatro años", apuntó.Asimismo, Larraquy planteó que el país siempre está viviendo bajo dos sectores. "Esa polaridad afecta al desarrollo porque es una pelea desde arriba que baja a la sociedad. Lo que se busca es discutir cómo se puede desarrollar una sociedad y esas cosas no están en discusión. Está en la discusión descalificar y negar al otro y eso es como un juego de artificio para negar las necesidades de la sociedad", consideró.El periodista también reflexionó sobre el escenario nacional que se podría tener después de las elecciones legislativas de este año. "La lucha política va en camino hacia el 2019. Es como que se reacomoda el juego, pero siempre es el mismo. Los candidatos terminan siendo muy parecidos y con el paso de las elecciones se va a jugar con un cambio de gobierno"."A mí me pareció muy corto este año de gestión del Gobierno nacional en cuanto a lo que se hizo a las políticas que se habían propuesto. Pasaron casi dos años y yo creo que a último momento empezaron con un tipo de obras para mostrar un camino, pero la predisposición previa era mucho más poderosa entonces se maquilla con discurso político que por abajo al nivel realizaciones parece muy pobre", criticó.ACTIVIDADES PARA HOYEntre las actividades destacadas para hoy se encuentran la presentación del libro "Todos mienten: Poemas y coplas de amor", de la escritora Gigliola Zecchin, más conocida como Canela. Será a la 16 en auditorio del Centro Cultural.A las 20, en tanto, el periodista Mariano Manzanel presentará su libro "Jugarás en Primera", en el CEPTur.El cierre estará a cargo de Martín Damián y Alakran Márquez quienes brindarán un show musical en el Centro Cultural a partir de las 21:30.