Los consejos de sus colegas

El joven entrenador Martín Villagrán aseguró que cuando se dio la noticia de que lo confirmaban como nuevo entrenador del plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, muchos de sus colegas lo llamaron no sólo para felicitarlo por esta nueva etapa que le toca afrontar, sino para brindarle algunos consejos y sugerencias.

"Con la mayoría mantengo contacto permanente, en su momento cuando fue la noticia, te hacen consejos, te dan sugerencias, y uno está eternamente agradecido de esas personas, porque la verdad que entrenadores de esa jerarquía como Gonzalo García, (Miguel) Volcan Sánchez, Marcelo Richotti, 'Nico' Casalánguida y muchos entrenadores más que te llamen por teléfono es muy gratificante. Bernardo Murphy me llamó cuando se enteró de la noticia, me dijo 'tratá de ser siempre vos, no copies a nadie, si las cosas van mal, estate tranquilo'. En ese sentido, muchos entrenadores sí me han dado sus consejos, sugerencias de cuando ellos son entrenadores principales, y que se sabe es una responsabilidad muy grande. Tenés que tomarlo con calma y hacer el trabajo. Estoy muy agradecido a esos entrenadores que tuvieron esas palabras y el detalle de haberme llamado y hablar conmigo para iniciar este nuevo desafío que para mí en lo personal es sumamente grato", destacó.

Por otra parte, Villagrán también tuvo palabras de elogio para San Lorenzo, quien recientemente vivió una gira por Europa donde venció nada menos que al Real Madrid y luego al Barcelona, ambos de España.

"San Lorenzo ya viene con una base de dos temporadas, es el bicampeón de la Liga Nacional. Se ha reforzado muy bien para esta temporada. Tiene el quinteto ideal de la liga pasada, salvo el "Penca" Aguirre ya que fue elegido (Franco) Balbi. Pero el "Penca" es uno de los mejores bases de la Liga, y los suplentes pueden ser titulares en cualquier lado, así que me parece que hoy - a título personal - no tengo duda por cómo le gusta jugar a Gonzalo, va a ser el equipo a vencer en la Liga Nacional", afirmó.

A pesar del reconocimiento, Villagrán recalcó que los partidos se ganan en la cancha. "No sé si la palabra es 'cuco', porque los partidos hay que jugarlos, pero sí tienen un plantel muy muy fuerte que agregado a la forma de jugar colectiva que tiene Gonzalo si logra plasmar eso en el equipo, va a ser un equipo muy difícil de defender. No es cosa menor, porque sin haber tenido el plantel completo, ganarle al Real Madrid y al Barcelona en su casa, no es un detalle menor. Me parece que es un mérito tremendo y eso te habla de la jerarquía del plantel que tiene San Lorenzo", sentenció.