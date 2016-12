"Los despidos son inevitables"

La asamblea de ayer se enmarca en el plan de lucha que los petroleros habían comenzado durante el plenario del último sábado, y que prevé otras reuniones con fecha cúlmine en la asamblea del 20 de diciembre, día en que esperan los telegramas de despido y comenzará la peregrinación a Capital Federal que se avaló ayer de modo unánime.

El referente de los petroleros de base, Jorge "Loma" Avila, sostuvo ayer en diálogo con la prensa que "los despidos ya son inevitables: Tec Petrol bajó 6 equipos, YPF 11 y PAE 15. Si contás, ahí tenemos más de 1.600 trabajadores. Ahora están ofreciendo subsidios y seguramente con plata de las operadoras que no van a invertir en 2017".

En este marco, la "carpa negra" en Plaza de Mayo es un hecho, al que señaló se sumarán también las otras cuencas petroleras del país. "Estamos todos en la misma situación, excepto Neuquén que tiene un pacto distinto", acotó.

"Desde hoy comienza un plan de lucha por la defensa de los puestos de trabajo", dijo Avila en la asamblea para afirmar que "no vamos a caer en la trampa; no nos vamos a dejar asustar. Vamos a ir con un Comodoro de pie que nos respalda porque acá no se van a llevar 1.600 puestos de trabajo; se quieren llevar una ciudad. Hace un año les dijimos que si querían una Patagonia rebelde la iban a tener, y si no nos escuchan, esto será cada día más grande", advirtió

Sobre el plan de lucha, el dirigente sindical explicó que no pueden perjudicarse ellos mismos ni a la Provincia porque cada día de paro es lo que quieren las industrias para "dejar tirados a los trabajadores, para fundir las pymes y las empresas de la región", por lo que expuso que "si no somos inteligentes, caemos en la trampa peleando con empresarios locales, en vez de hacerle la protesta a quienes se llevaron la riqueza de este suelo por 109 años".





EL CASO GUILFORD

De este modo, aseguró que Chubut no se entregará como hicieron otras generaciones. "No podemos permitir una Guilford más, ni que nos trasformen en una ciudad de desocupados", planteando además que la zona no es el conurbano bonaerense, "que se conforma con un subsidio", ya que esta es una ciudad de trabajo, compromiso y lealtad.

Avila no solo tuvo duros párrafos con el gobierno nacional, sino también con los diputados Nacionales de la provincia. Es que al preguntar desde cuándo un país se construye defendiendo a los que más tienen (operadoras y refinerías en este caso) y abandonado al pueblo trabajador, subrayó que hay que exigirles a los legisladores, "que acá 'cacarean', pero en Buenos Aires ponen las dos manos para apoyar el modelo y le aprueban un presupuesto que pone el 90% en Capital Federal y Gran Buenos Aires".

El planteo tiene un objetivo concreto. "Si a Neuquén le dan un peso, se lo tendrán que dar a Chubut; si a Neuquén le dan gas, le tendrán que dar precio de gas a Chubut. Si creemos que esto afectará solo al petróleo, nos equivocamos. Acá se afecta la escuela, la policía, la seguridad, los hospitales; se resiente una provincia. La patria es mucho más grande que el conurbano".