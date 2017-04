El Patagónico | Regionales - 06 abril 2017 "Los diputados del FpV hacen demagogia"

El ministro de Economía de Chubut, Pablo Oca, manifestó ayer que "o no saben de lo que están hablando, son mal intencionados o les queda grande el cargo que ocupan porque la provincia no puede tomar esa medida dado que no les dan los indicadores de endeudamiento para hacer lo que ellos piden hacer".

El funcionario cuestionó el proyecto de diputados del Frente para la Victoria de otorgar 40 millones de dólares del bono de endeudamiento a Comodoro Rivadavia para atender la emergencia que afecta a la ciudad. "Este pedido que hacen algunos diputados del FPV es demagogia" afirmó el ministro y agregó: "hay que ser serios cuando alguien opina sobre estos temas que involucran a gente que está pasando una situación delicada".

Oca señaló que "hay veces que suena lindo decir algunas cuestiones, pero después hay que ser serios para poder cumplirlas, y más cuando se trata de un caso de emergencia como es lo que está viviendo la ciudad de Comodoro Rivadavia".

En contacto con la prensa en la Casa de Gobierno en Rawson, el ministro de Economía de la Provincia expresó que "la verdad me parecen unos ordinarios los diputados del FPV que están planteando esto porque hay que ser serios en lo que se dice, y en el caso de ellos o no saben de lo que están hablando, son mal intencionados o les queda grande el cargo que están ocupando".

Y explicó: "ni siquiera la provincia podría, en el caso eventual que se aprobará esa ley, tomar ese endeudamiento de 40 millones, dado que no nos dan los indicadores para hacer lo que ellos piden hacer".

Finalmente remarcó que "creo que la imagen de estos 4 o 5 diputados que plantean esto es más gráfico que cualquier otro debate que podamos dar debido a que siempre son los mismos que buscan entorpecer la situación que puede ir surgiendo".

