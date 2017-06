El Patagónico | Regionales | POLITICA - 09 junio 2017 Los diputados nacionales de Chubut Somos Todos rechazaron el aumento de sus dietas Jorge Taboada, Sixto Bermejo y Nelly Lagoria, legisladores nacionales por Chubut Somos Todos, expresaron su voluntad de "no percibir en las sucesivas liquidaciones mensuales de dieta la actualización de los gastos de representación" que recientemente se aprobó en la Cámara baja. Taboada, a su vez dirigente sindical camionero, calificó la decisión como vergonzosa y cuestionó: "los legisladores no podemos cobrar 20 o 25 veces más que un jubilado a una maestra".

"Resulta vergonzoso que en esta crisis que se cobra miles de puestos de trabajo se otorgue semejante incremento en nuestra dietas, más cuando hay gente que no llega a fin de mes. Los legisladores no podemos cobrar 20 o 25 veces más que un jubilado a una maestra", planteó el diputado nacional, Jorge Taboada, respecto al aumento en pasaje y gastos de representación que aprobó el jefe de la Cámara baja, Emilio Monzó a pedido de la mayoría de los bloques de Diputados.

El legislador por Chubut Somos Todos, ayer confirmó que renunció al cobro de la actualización. Lo hizo mediante una nota que 32 diputados firmaron y enviaron al secretario general de la presidencia de la Cámara, Guillermo Bardón, expresando su voluntad de "no percibir en las sucesivas liquidaciones mensuales de dieta, la actualización de los gastos de representación".

Sixto Bermejo y Nelly Lagoria, los otros legisladores naciones por Chubut Somos Todos, también firmaron el comunicado encabezado por el líder del Frente Renovador Sergio Massa, que junto al Frente de Izquierda se había negado a firmar el documento que prestaba conformidad a los aumentos. Sí contaron con el aval de los jefes de los bloques Frente para la Victoria-PJ, UCR, PRO, Coalición Cívica y Peronismo para la Victoria.



DIETAZO



Esta decisión fue valorada por el gobernador de Chubut Mario Das Neves, quien cuestionó "el dietazo".

"Ha sido una vergüenza que de manera inconsulta, y esto lo sé porque los propios legisladores me lo dijeron, las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación sacaron una resolución decidiendo aumentar los gastos de representación de los diputados", afirmó Das Neves.

"Acá debe quedar en claro que nuestros diputados no aprobaron absolutamente nada y ante la decisión, repito inconsulta, de la presidencia de la Cámara, de manera inmediata rechazaron este incremento", señaló el gobernador. Y confirmó que los legisladores "harán un seguimiento de ese dinero que no van a cobrar para que sea destinado a fines necesarios".

Hay que recordar que con el aumento de las dietas, el sueldo bruto de un diputado nacional pasará de 127.000 a 137.610 pesos, lo cual se traduce en un aumento de bolsillo de alrededor de 7 mil pesos (de 88.000 pasarán a cobrar 95.000 pesos).

A esta suma, se le añaden los gastos por desarraigo, que ascienden a 18.230 pesos netos, y los canjes de pasajes terrestres y aéreos que ascendieron de 19.300 pesos a 40.000 pesos.

De esa forma, los gastos de representación que perciben en la Cámara baja se duplicarán este año y a partir del próximo la actualización de los montos estará atada en forma automática a la evolución del índice de precios del INDEC.

Fuente: