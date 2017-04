Los docentes de la Escuela 711 aportaron su ayuda con 120 viandas

Asimismo, Barría sostuvo que participaron alrededor de 20 personas encabezadas por la profesora María Eugenia Erazo quien impulsó la iniciativa desde el primer momento. A la par también se organizó un ropero comunitario.

"El lunes (por mañana) debemos volver a clases y los docentes vamos a tener que volver a nuestras antiguas actividades por lo que vamos a tener que parar con el tema de las viandas. Hasta el lunes vamos a seguir enviando viandas hacia la parroquia del San Cayetano y los docentes saldrán a repartir viandas, café, tortas fritas y todo lo que se pueda por las calles del Juan XXIII", sostuvo Barría.

En este sentido, la profesora de la Escuela 711 consideró: "es muy fuerte ver tanta desolación en la ciudad porque ahí no salíamos mucho del contexto que significa nuestro barrio (Pueyrredón) pero cuando recorrés otros lugares no podés creer todo lo que se está viviendo y que está todo destruido. Uno por ahí no se puede poner en la piel del otro porque no le tocó vivir una situación de esta envergadura pero vemos que, en algunas situaciones, cuesta mucho salir adelante. Queda mucho por hacer y nosotros desde acá intentamos dar una mano".