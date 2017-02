Los docentes se preparan para discutir de cuánto serán sus salarios

El compromiso de la paritaria del año pasado entre los docentes y el Gobierno provincial fue iniciar la discusión salarial de 2017 este mes, por lo que ATECh (Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut) hizo la presentación para que en la segunda quincena quede conformada la mesa de negociaciones. Sin embargo, desde el Gobierno provincial podrían dilatar un mes más la paritaria.El secretario general de la ATECh, Santiago Goodman, anunció que hoy solicitarán la convocatoria a paritarias para el gremio docente. El dirigente no dio precisiones sobre el porcentaje que pedirán, pero remarcó que será sobre los $10.000 de salario mínimo."Pediremos formalmente la convocatoria a la mesa de paritarias para iniciar la discusión", anunció Goodman en una entrevista brindada a LU20 de Trelew. El docente recordó que hoy mantendrán una reunión del Consejo Directivo de la entidad sindical donde analizarán la estrategia frente a la inminente discusión salarial.EL GOBIERNO RETRASALA NEGOCIACIONLa última semana el gobernador Mario Das Neves había anunciado que "las paritarias no tienen techo pero sí disponibilidades", por lo que habría que sentarse en la mesa, analizar y proyectar los números. Dado un panorama con baja en la recaudación de regalías petroleras, en el Gobierno apuntarían a retrasar la paritaria al menos hasta marzo.Mientras tanto, el ministro de Economía de la provincia, Pablo Oca, ya había declarado a la prensa que esperaba un pedido del orden del 20% de incremento salarial por parte de los docentes chubutenses. Goodman, al cierre del ciclo lectivo, indicó que la expectativa de acuerdo salarial rondaría en un 30%, porcentaje muy alejado a la pretensión del Gobierno."Recién estamos depositando los sueldos de enero y cuando nos juntamos con los gremios habíamos quedado en que en marzo nos volveríamos a juntar y en algún caso particular sobre fines de febrero", dijo en aquel momento el titular de la cartera económica de Das Neves.Quien también se refirió a la negociación la última semana fue el ministro de Educación de Chubut Gustavo Castán. "Tenemos una meta, que el 6 de marzo se inicie el ciclo lectivo. Si no es ésta será la semana entrante el momento en que se hará alguna formalidad con el sector gremial", anunció.Mientras tanto, los docentes y el gobierno abordan mesas técnicas sobre aspectos laborales que luego estarán en la negociación de la paritaria y oficializadas.