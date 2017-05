El Patagónico | Regionales | EDUCACION - 08 mayo 2017 Los docentes universitarios realizan un paro activo Los docentes realizarán a partir de hoy una semana de paro activo, que será una protesta previa a la nueva movilización nacional que se efectuará el martes 16 de este mes a Plaza de Mayo.

Los docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), realizarán a partir de hoy una semana de paro activo, que será una protesta previa a la nueva movilización nacional que se efectuará el martes 16 de este mes a Plaza de Mayo, en Buenos Aires. La mayoría de los cargos universitarios hoy se encuentra debajo de la línea de la pobreza. El Gobierno nacional no cumplió con ninguno de los puntos acordados el año pasado.

Los docentes nacionales realizarán esta semana un paro total de actividades, pero que en la UNPSJB será activo para no perjudicar aún más la situación que es crítica respecto al dictado de clases tras el temporal que sufrió esta ciudad y que también perjudicó a las sedes de Trelew y Puerto Madryn.

La referente del gremio de Docentes Universitarios, Elena González, recordó a El Patagónico que la resolución de la modalidad en la que se desarrollará el paro en la UNPSJB se adoptó en asamblea el miércoles.

“El Gobierno no solo no cumplió nada de lo que firmó el año pasado, sino que lo que sigue ofreciendo de pauta salarial es muy bajo. Nos está ofreciendo un aumento del 18%, en tres cuotas, que es inaceptable y así fue rechazado por todas las Federaciones”, recordó.

El paro activo implica que, antes del dictado de cada clase, el docente se referirá a la situación salarial y de la Universidad en general y no se descarta que se realicen clases públicas, en las que también se hable del tema.



EL INCUMPLIMIENTO

Además de la insuficiente propuesta salarial, los docentes reclaman la falta de cumplimiento del Gobierno del acuerdo firmado el 19 de mayo del año pasado, en el que se comprometió a pagar: la garantía salarial, que giraría los fondos para el Programa de Capacitación Docente Gratuita y para el Programa de Capacitación Gratuita en Condiciones y Ambiente de Trabajo.

El Gobierno nacional tampoco cumplió con su compromiso de analizar el pago del adicional para la efectiva dedicación a la Universidad, la situación de los ad honorem y contratados, y la cláusula de revisión a setiembre de 2016.

En un estudio efectuado por el gremio se indicó que el salario de los docentes está por debajo del índice de pobreza que, al 30 de abril, es de 14.600 pesos, cifra que solo supera el profesor titular semi exclusivo.

Los sueldos brutos en la Universidad son para un profesor asociado de 13.900 pesos, de 12.300 para un profesor adjunto, de 10.600 para un jefe de trabajos prácticos, y de solo 10.563 para un auxiliar de primera categoría.

