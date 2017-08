"Los ex operarios de Guilford fueron víctimas de este modelo macrista"

"Los ex trabajadores de Guilford forman parte de los despedidos por el modelo macrista, y es muy bueno que hayan podido conformar una cooperativa para poder sobrevivir las políticas de ajuste y apertura de importaciones que los dejaron en la calle", expresó Fueyo, en referencia a la apertura indiscriminada de importaciones que propuso desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, lo cual obviamente perjudica a la mano de obra local.

El precandidato mencionó que "se van a dedicar a la soldadura, albañilería y otros oficios vinculados con la construcción", y destacó el acompañamiento y la capacitación que recibieron por parte del municipio comodorense. "Se los ve muy contentos, muy motivados y con muchas ganas de trabajar", destacó.

"A fines del año pasado 280 familias se quedaron sin sustento por el cierre de Guilford en Comodoro, familias que incluso pasaron las fiestas de Fin de Año reclamando el pago de sueldos en la puerta de la fábrica", recordó Fueyo

"No hay que olvidar por qué cierra Guilford. Si bien la industria textil venía cayendo en toda la provincia, la política de Macri permitió que entraran al país telas similares a las que producía la planta de Comodoro a un valor menor", puntualizó, y agregó que "las telas más baratas pueden beneficiar a las fábricas de ropa, pero se tienen que preguntar a quién le van a vender si sigue quedando gente sin trabajo". En este contexto, tampoco se debe perder de vista el cierre de la histórica tiendas Dalí, a fines de junio de este año.

El precandidato señaló que "la economía no se activa abriendo las importaciones, sino incentivando el consumo, fortaleciendo el trabajo, a las familias, y eso es algo que este Gobierno Nacional no está haciendo. La gente no sabe si el mes que viene va a seguir teniendo trabajo; no sabe si le va a alcanzar la plata para pagar la luz y el gas; ya no hay políticas de alimentación para la primera infancia y en los centros de salud faltan medicamentos; las familias hacen malabares para poder comprar las cosas básicas, entonces por más que sea importado y barato no va a aumentar el consumo".