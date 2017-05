El Patagónico | Regionales | CONFLICTO GUILFORD - 20 mayo 2017 Los ex trabajadores de Guilford dieron un paso clave para su reinserción laboral Linares encabezó la entrega de certificados a los ex trabajadores de la empresa textil, quienes en el marco de un convenio de cooperación con el municipio se capacitaron en el oficio de soldadura industrial que dictó una empresa de la región. "El municipio, los trabajadores y la empresa entendimos que se puede progresar en Comodoro, y esta capacitación es el puntapié inicial para abrir un nuevo camino laboral en la ciudad", sostuvo.

El intendente Carlos Linares, junto al presidente del Ente Autárquico Comodoro Conocimiento, Alberto Hroncich; realizaron ayer la entrega de certificados a los 32 ex trabajadores de Guilford, que participaron de una capacitación que gestionó el municipio ante la empresa Forte, con la finalidad abrir una nueva puerta en el mercado laboral.

"Este es un nuevo paso y entendemos que existe futuro en Comodoro. Los ex trabajadores de Guilford se capacitaron y tienen una herramienta hacia adelante, a pesar de que deben seguir luchando por lo que les corresponde en cuanto a quincenas atrasadas e indemnizaciones", sostuvo Linares en referencia a las deudas que la textil mantiene con los trabajadores luego de su cierre.

En ese sentido, el intendente planteó: "la empresa de origen de los trabajadores ya no existe, pero la gente debe seguir viviendo. Entonces en este compromiso del municipio, trabajadores y la empresa Forte, entendimos que se puede progresar en Comodoro, con este puntapié inicial para abrir un nuevo camino laboral en la ciudad".

"Salimos adelante a pesar de este contexto de la política nacional, que implementa medidas que deja gente en la calle, con flexibilización laboral, empresas que cierran, y trabajadores que no saben quiénes les va a pagar. Primero fueron trabajadores de la construcción, otro día fueron textiles y también petroleros. A pesar de esto los vecinos quieran salir adelante", insistió.

A partir de la capacitación, Linares puso en valor la conformación de una cooperativa de trabajo, "dado que no solo se forma a los trabajadores en un oficio. Sino que su cotización, sus trámites impositivos y su administración tienen la misma importancia que el trabajo en sí. Parte de la cooperativa realizará trabajos para la Municipalidad y otra, para la actividad privada", anticipó.

Asimismo, el intendente brindó un mensaje a los trabajadores que se capacitaron. "Somos un municipio de puertas abiertas, la ciudad no está en su mejor momento, pero tanto en esta crisis como en todos los problemas que tengamos, vamos a salir adelante con el esfuerzo y sacrificio de todos", subrayó.

Mientras, el referente del grupo de ex textiles, Cipriano Ojeda, agradeció a Linares, quien gestionó la capacitación. "Gracias a la gestión del intendente, el municipio junto a la empresa Forte, nos abrieron nuevas puertas, generando capacitaciones en oficios para nuestros trabajadores y sus familias", afirmó.

En este sentido, Ojeda sostuvo: "de esta forma tenemos una nueva salida laboral, nuestro agradecimiento es extensivo también a la empresa Forte. El panorama así podrá cambiar positivamente, porque vemos que hay un futuro laboral para cada uno de nosotros".

Asimismo, Ojeda sostuvo que durante la capacitación "nos facilitaron las herramientas necesarias para el desarrollo en un nuevo oficio, como así también la inserción laboral, buscando ampliar nuestro horizonte productivo laboral".

"La capacitación fue de un nivel técnico muy alto, en un programa de formación profesional importante sostenido por el Ente Comodoro Conocimiento. Asimismo, se coordinará una segunda etapa, que es fundamental para perfeccionarnos en el manejo de una empresa", indicó.





