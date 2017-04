Los famosos salen en defensa del cine nacional

Luego de que el Gobierno decidiera apartar a Alejandro Cacetta de la presidencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) rápidamente, actores y empresarios del rubro salieron a expresar su descontento.

Ahora la Asociación de Directores de Cine PCI realizó un spot con un texto de Luis Puenzo, en el que participaron numerosas figuras del mundo del espectáculo, con el objetivo de repudiar el alejamiento de Cacetta y manifestar su preocupación por la actual situación que se vive en la comunidad audiovisual.

En un comunicado, los directores de cine expresaron que están en "estado de alerta ante las operaciones mediáticas y políticas que tienen como objetivo un recorte de la cultura, la educación y los derechos de nuestra sociedad". Además, aseguraron que su compromiso es defender "tanto la Ley de Cine (17.741), así como también el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y la ENERC".

El video es protagonizado por Natalia Oreiro, Dolores Fonzi, Graciela Borges, Griselda Siciliani, Guillermo Pfening, Horacio Fontova, Juan Minujin, Julieta Cardinali, Julieta Zylberberg, Leo Sbaraglia, Luciano Cáceres, Natalia Oreiro, Pablo Rago, Gustavo Santaolalla y Valentina Bassi, entre otros personajes de la cultura.

Texto completo del spot:

"El cine nacional se autofinancia. No le quita recursos ni a los jubilados, ni a los maestros, ni a los hospitales. Por cada espectador que compra una entrada de cine en cualquier parte del país, el diez por ciento de esa entrada va a un fondo de fomento cinematográfico.

Pero el mayor aporte se recibe del canon de todas las empresas de televisión abierta, cable y radiodifusión que pagan por hacer el uso de las señales de todo el país. Ese canon es mucho dinero, de ese canon se quieren liberar.

La semana pasada, nuestro instituto de cine paso a ser un instituto intervenido. La destitución del presidente del INCAA es una cortina de humo que esconde una operación. Detrás de esa cortina mediática están los fondos del cine.

Esto es un plan de negocios, están en juego las instituciones de la ley del cine. Está en juego nuestro cine. Defendamos el cine argentino. No a la destrucción de la educación pública, de la cultura y del cine argentino. No a la destrucción de la ley del cine. No al vaciamiento del fondo de fomento cinematográfico. No a la supresión del canon. No al atropello contra la educación audiovisual. No a la destrucción del cine argentino. Todos los que hacemos cine, estamos dispuestos a luchar por nuestra ley de cine que es ejemplar en el mundo. Ayúdanos a luchar por la cultura y el cine".