Los Faúndez rechazan beneficios para Smith

Los jueces Daniel Pintos y Guillermo Müller revocaron el fallo de la juez natural de la causa, Gladys Olavarría, quien en primera instancia de la investigación ordenó la realización del juicio oral y público contra Smith. Luego el defensor del acusado, Francisco Romero, pidió la impugnación de esa decisión, a lo que hizo lugar el tribunal de segunda instancia.



De esa forma, el automovilista imputado de haber embestido y dado muerte al canillita durante la madrugada del 21 de enero de 2015 en Rawson y Belgrano, mientras conducía bajo estado de ebriedad, podría evitar el debate solicitado por la fiscal general, Cecilia Codina, ya que se le aplicaría una "probation" (suspensión de juicio a prueba). En este sentido, su compromiso público es portarse bien 3 años, entregarle a la madre de su víctima un 20% de su salario (aproximadamente 6.000 pesos por mes) y –lo más insólito- "autocastigarse" también por tres años con dejar de conducir.



En este contexto la madre de la víctima, Mabel Jaramillo, no ocultó ayer su desconcierto y desilusión por la resolución de los camaristas. "Es injusto esto, yo quiero justicia", sostuvo ante El Patagónico.

Con profundo dolor, manifestó que hace casi dos años lucha para encontrar justicia. Así exigió que Smith "vaya preso y pague por lo que hizo". Con lágrimas agregó: "mató a una gran persona, todo el mundo sabe que era así porque conocían a mi hijo".







faundez El Patagónico/Martín Pérez

"NO QUEREMOS SU PLATA"



La desconsolada madre indicó que seguirá su lucha para que se haga justicia y que por eso hoy se entrevistará con su abogado Sergio Romero para analizar el fallo de la Cámara Penal y los pasos a seguir. También señaló que se dirigirá al Ministerio Público Fiscal para entrevistarse con la fiscal del caso.



"Yo no entiendo si la otra jueza (Gladys Olavarría) dictó el juicio y después salen con esto. Está todo arreglado, no entiendo, siento que está remanoseado", cuestionó Jaramillo.



Mientras Daniel Faúndez, hermano de la víctima, pidió "que se haga justicia por mi hermano porque no puede quedar impune. Queremos que (Smith) pague todo lo que hizo. Nosotros queremos que vaya en cana, no queremos su plata".



Al igual que su madre criticó: "nosotros nos quedamos sorprendidos porque cuando salió en El Patagónico esto, no habíamos ido a ninguna audiencia. Yo veo que está mal porque es como que se están burlando de nosotros".



"Si mañana (Smith) sale borracho otra vez y pisa a otro ¿Y qué pasa? Te da bronca, injusticia. Los jueces por robar algo, un estéreo, le dan a un pibe cinco años y este mató a mi hermano. La vida no vale nada ahora, esto nos hace doler a todos", sentenció.



El 21 de enero se cumplirán dos años de la muerte de Sergio Faúndez, quien esa madrugada repartía diarios a bordo de una motocicleta. Estaba detenido en el semáforo de Rawson y Belgrano cuando fue embestido por Smith, quien manejaba alcoholizado una Fiat Strada.



Smith acababa de retirarse de un cabaret de esa cuadra y no detuvo la marcha. Faúndez fue arrastrado varios metros y resultó con diversas lesiones, entre ellas, una fractura en la base del cráneo que derivó en su muerte.



La mujer que reside en el barrio Las Flores recordó que Smith "dos veces ofreció plata (como reparación), él con plata arregla todo, yo no quiero. La vida de mi hijo con plata no me la va a dar. Pido justicia, mató a una gran persona. Ahora queda libre y va a ir preso cuando mate a otra persona. Yo lo quiero ver preso", insistió.