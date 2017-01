El Patagónico | País/Mundo - 24 enero 2017 Los feriados puente también se eliminaron por decreto Con la modificación del decreto 1584 de 2010, desde este año "los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior", mientras que "los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente".

El presidente Mauricio Macri modificó ayer a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el esquema de feriados nacionales que se había establecido durante la administración kirchnerista y eliminó los dos denominados "puente", por lo que el número de feriados por año quedó fijado en 16.

Según recordó el Gobierno en el decreto 52/2017 publicado ayer en el Boletín Oficial, el establecimiento de los feriados de cuatro días no laborables consecutivos "tuvo en miras disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico y contribuir al desarrollo de las economías regionales, pero, advirtió, "generó dificultades para el cumplimiento de los días dispuestos para el ciclo lectivo y afectó la competitividad del sector productivo".

Con la modificación del decreto 1584 de 2010, desde este año, "los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior", mientras que "los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente".

En tanto, seguirán siendo inamovibles los siguientes feriados: 1 de enero, lunes y martes de Carnaval, Viernes Santo, 1 de mayo, 25 de mayo, 9 de julio, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

Por lo tanto, dejarán de ser inamovibles el 24 de marzo que se conmemora el "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia", al recordarse el día del golpe militar de 1976; el 2 de abril "Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas"; el 17 de junio Fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes y el 20 de junio Fallecimiento del General Manuel Belgrano.

Tras la publicación de la medida en el Boletín Oficial, Presidencia remarcó en un comunicado que "cuando corresponda su traslado de acuerdo con el nuevo régimen, los días 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, se promoverán jornadas de reflexión en las escuelas y en los espacios de ámbito público".

En los considerandos del decreto de ayer, el Gobierno recordó que había enviado al Congreso un proyecto para cambiar el régimen de feriados, "pero el mismo no pudo ser oportunamente tratado, aún en sesiones extraordinarias, siendo necesario, en consecuencia, establecerlo conforme las atribuciones otorgadas por el inciso 3 del artículo 99, de la Constitución Nacional, en el marco del procedimiento reglado en la Ley N° 26.122, a fin de brindar a la ciudadanía la posibilidad de planificar sus actividades con la debida antelación".

Los denominados feriados puente eran dos por año y se disponían en coincidencia con los días lunes anteriores o viernes posteriores a un feriado nacional que cayera martes o jueves, respectivamente. "Los feriados nacionales apuntan a conmemorar y concientizar sobre determinadas fechas que tienen relevancia histórica para el país, por lo que no debe perderse ese norte diluyendo su significado simbólico", sostiene el decreto.

También agrega que "la técnica de centralizar en una única normativa el régimen general de los feriados, permite dar un marco previsible a la hora de planificar las distintas actividades económicas, culturales y familiares de nuestra sociedad".

