Los fondos comunes de inversión acumulan activos por más de $ 500.000 millones

Los fondos comunes de inversión (FCI) acumulan activos por $ 500.469,85 millones en lo que va del corriente año, lo que representa un crecimiento de 55,29% en comparación respecto a los primeros siete meses de 2016, de acuerdo a los números que maneja la Cámara del sector, Cafci.

El crecimiento de este instrumento, que ya había marcado un incremento de 51% interanual en todo 2016, llevó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) a autorizar la suscripción de cuotapartes de FCI en distintas monedas, con el objetivo atraer "una mayor participación de inversores extranjeros en fondos nacionales, que se canalizarán hacia el desarrollo productivo y económico del país".

El interés creciente por los FCI tiene su razón en la rentabilidad que ofrecen estos instrumentos, muy por encima de un plazo fijo, las Lebac (Letras del Banco Central), el dólar y los inmuebles.

"En el caso de un inversor que se orientó hacia el plazo fijo y fue renovándolo mensualmente, habrá obtenido al término de tres años una renta del 85,66%", precisó a Télam, Daniel Vicien, el director comercial de FCI de la entidad de servicios financieros Balanz Capital.

Explicó que "si el inversor hubiera comprado dólares la rentabilidad habría llegado casi el doble de lo que depositó, 92,38%; y si hubiera comprado propiedades un 102,55% en pesos".

"Ahora bien, ¿Qué hubiera pasado en caso de haber invertido en fondos comunes de inversión? En uno de renta fija, la ganancia hubiese sido de 116,38%, en uno mixto administrado un 157.99% y en uno de renta variable, un 218%", añadió Vicien.

Remarcó que "puesto en orden en una tabla, se ve que lo único que preservó el ahorro en épocas de alta inflación fue el mercado de capitales".

Por su parte, el gerente general de la consultora de inversión First Capital, Pedro Crestiá, opinó que "es relativa esta comparación porque no toma en cuenta el factor riesgo", y afirmó que "el hecho que hayan dado mejor rentabilidad los FCI no significa que esto siga siendo así para adelante".

Explicó a Télam que "cada inversión tiene un riesgo asociado y difiere una de otra", y consideró que "se pueden hacer comparaciones, pero dentro de un mismo factor de riesgo, como los propios FCI".

"Uno compra una acción de una empresa concursada, asume el riesgo, la empresa sale de ese concurso y triplica su rentabilidad. Pero también puede ocurrir que se vaya a la quiebra y no haya ganancia", ejemplificó Crestiá.

ALTO RENDIMIENTO

Desde Quinquela, la administradora de FCI del holding financiero GST, precisaron a Télam que en los últimos tres años, los fondos de renta fija rindieron 109,4% los de corto plazo; 138,64% los de largo; 143,14% los de cobertura en dólares; en tanto que los de renta variable registraron una rentabilidad de 193,7%.

Por su parte, el director gerente de la empresa de servicios financieros INTL FCStone Argentina, Juan Pablo Rechter, sostuvo que "los fondos comunes de inversión resultaron una de las mejores alternativas de inversión para aquellos ahorristas que eligieron esta alternativa".

Destacó a Télam que en términos de rendimiento total acumulado, los fondos de INTL Gainvest que invierten en activos "linkeados" a dólares aumentaron 83,19%; los de renta mixta, lo hicieron en un 105,73%; y los de renta variable, en un 125,01%.

"Con respecto a los rendimientos que alcanzaron los fondos comunes de inversión de acciones en los últimos tres años, podemos ubicar entre los primeros a SBS Acciones Argentina (245%), Schroder Renta Variable (219%)y Alpha Mega (217%)", precisó Mealla, quien añadió que "por el lado de los de renta fija, entre los primeros se ubicaron RJ Delta Renta (190%), Consultatio Deuda Argentina (164%) y Alpha Renta Capital (162%)".