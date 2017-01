Los insólitos pedidos que exigen los presos en Chubut

Mario Das Neves encabezó esta mañana una conferencia de prensa en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, tras la firma de un convenio en el marco del Programa Conductor Responsable.

Allí se volvió a manifestar sobre el tema a del consumo de los presos y los gastos que demandan aseverando que las exigencias que tienen "son vergonzosas y si no fuese de la gravedad que es, causan gracia".

Das Neves afirmó que "por el consumo que tienen algunos, deben tener toda la dentadura de primera porque la pasta dental que consumen es impresionante, igual que los huevos que consumen por día, eso es una vergüenza. Vamos a ir a fondo y nos tienen que dar informes", señaló.

Con respecto al traslado de internos al nuevo Instituto Penitenciario Provincial, explicó que el gobierno es el encargado de realizar la obra pero no " no somos los que metemos los presos a la cárcel, los que meten los presos a la cárcel es la Justicia".

Ante distintos medios, ironizó: "¿sabes por qué no está lleno? Porque requieren psicólogos para los abusadores, no los abusados, y lo último que pidieron es una pelopincho", y agregó: "yo preguntaría si también quieren una dama de compañía, porque es un cárcel no es un lugar de fiesta".