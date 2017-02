El Patagónico | Regionales | CRISIS DEL AGUA - 07 febrero 2017 Los intendentes acordaron buscar soluciones para la obra del acueducto Los intendentes de Comodoro y Sarmiento, Carlos Linares y Ricardo Britapaja, acordaron ayer en la ciudad de los lagos avanzar en conjunto en la búsqueda de soluciones para finalizar la obra de repotenciación de acueducto, en parte frenada por la falta de autorización de la última traza por parte del municipio sarmientino.



“No existen diferencias entre las ciudades, seguimos trabajando en conjunto y desde la empresa se comprometieron a bajar la documentación correspondiente para avanzar con la obra”, afirmó Linares.

De la mesa de trabajo concretada ayer en el despacho municipal de la localidad de Sarmiento también participaron concejales de Sarmiento, aunque no estuvo el ex intendente Sebastián Balochi, actual empleado del municipio de Comodoro Rivadavia.

Linares afirmó que “Comodoro y Sarmiento son ciudades que tienen vínculos en todo nivel, ya sea educacional, cultural, deportivo y de salud. Por ende, nos pusimos al frente del problema junto a Ricardo Britapaja, quien planteó problemas de pérdidas del recurso y desde nuestro lugar escuchamos todas las voces".

Luego añadió que “el Municipio de Sarmiento debe estar al tanto del proyecto completo, respetando las normativas de cada municipio".

Asimismo, sostuvo que “la repotenciación del acueducto es un tema fundamental que abordamos en conjunto, ya que a Comodoro y Sarmiento nos vincula una agenda de temas en común. En ningún momento se van a oponer a la obra, sí hay que debatir y respetar lo pautado".



MEDIDORES

Por otra parte, el intendente dijo que se avanzó en la idea de establecer un índice de medición del recorrido del agua. “Es una buena alternativa colocar un órgano de medición a la salida de Sarmiento, como así también en el ingreso a Comodoro. Esto serviría para poder obtener los datos de qué cantidad de agua se pierde en el camino”, subrayó.

Además, sostuvo que con la vecina ciudad “nos unen distintas problemáticas y temas de trabajo en conjunto. La operadora Pan American Energy es otro actor importante que nos vincula y sobre todo la Cuenca del Golfo San Jorge. Vamos a subsanar los problemas para que la traza del acueducto pueda pasar".

No obstante, Linares indicó que la obra de la repotenciación del acueducto “es plena responsabilidad del gobierno provincial, y lo dejamos en claro porque se dijo que esto era un problema entre Comodoro y Sarmiento, y realmente no es así. Incluso nos reunimos porque nos interesa resolver este inconveniente que afecta a las ciudades de la región”.

“No hay nada mejor que hablar personalmente con el intendente de Sarmiento. Claramente esta obra es una obligación del gobierno de la Provincia, quien debería intervenir para solucionar el problema. Un actor principal es el Instituto Provincial del Agua (IPA) que está ausente, y el mismo debería tener un control exacto de lo que sucede con el agua. Es potestad del IPA investigar, por lo que gestionaremos su intervención”, adelantó.



Fuente: