Deportes - 22 abril 2017 Los Jaguares dejaron escapar la victoria frente a los Lions

La franquicia argentina "Los Jaguares" perdió ayer frente a los Lions sudafricanos por 24-21 y sufrió así su tercera derrota consecutiva en el torneo Súper Rugby, que agrupa a los equipos del hemisferio Sur y de Japón.

El encuentro correspondiente a la novena fecha del certamen se desarrolló en Johannesburgo, fue controlado por el árbitro australiano Angus Gadner y tuvo un primer tiempo favorable a los locales por 14-7.

"Los Jaguares", con la derrota de ayer, alcanzaron su cuarto revés en el torneo Súper Rugby, con un saldo favorable de cuatro triunfos.

El equipo argentino, que mostró una mejora significativa en su producción de juego respecto a las derrotas anteriores frente a los Bulls (26-13) y Sharks (18-13), dejó escapar el triunfo por impericia, infracciones y desconcentraciones en los minutos finales.

Los sudafricanos aprovecharon las oportunidades que se le presentaron y sobre el final del encuentro con el try obtenido por Ruan Ackermann que fue convertido por Elton Jantjies, lograron la igualdad en 21 tantos.

En tanto, a tres minutos del cierre del partido, el scrum argentino cometió una infracción en su defensa y el pateador Jantjies convirtió un nuevo penal que sentenció una nueva derrota de "Los Jaguares", que ayer tuvo en su formación titular al pilar comodorense Ramiro Herrera.

El trámite del encuentro en la primera parte fue parejo y disputado, con un comienzo favorable a "Los Jaguares" que abrieron el marcador con un try conquistado por Matías Orlando, convertido por Nicolás Sánchez.

Con el correr de los minutos, Lions pasó a ser el protagonista de las acciones y el centro Harold Voster en un ataque coordinado apoyó la primera conquista para los sudafricanos.

Los locales siguieron prevaleciendo en el manejo del juego y el centro Lionel Mapoe, en gran jugada individual tras superar la marca de cinco jugadores argentinos, sumó el segundo try, ambos convertidos por Elton Jantjies.

En la segunda parte, "Los Jaguares", en diez minutos iniciales electrizantes, se llevaron por delante a Lions y dieron vuelta el marcador con dos nuevos tries de Ramiro Báez y Guido Petti convertidos por Sánchez.

El juego de los tres cuartos en defensa, sin cometer infracciones y con la excelente faena de la tercera línea, aventuraron lo que sería un triunfo frente a los subcampeones del Súper Rugby de la temporada anterior.

Una vez más, "Los Jaguares" dejaron escapar un triunfo que hubiese sido justo y merecido por la mejora demostrada en todas sus filas.

Lions encabeza la Conferencia de Africa con 32 puntos, seguido por Shaks con 22, Los Jaguares 20 y Kings 10.

"Los Jaguares" enfrentarán el sábado próximo a los Sharks sudafricanos, en el estadio de Vélez Sarsfield, en un encuentro válido a la décima fecha del certamen.





