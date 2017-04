El Patagónico | Deportes - 16 abril 2017 Los Jaguares sufrieron la 3ª derrota en el Super Rugby

Los Jaguares perdieron ayer en floja actuación frente a los Bulls sudafricanos por 26-13, en un encuentro jugado en la ciudad de Pretoria por la octava fecha del torneo Súper Rugby, que reúne franquicias del hemisferio Sur y Japón.

El partido, disputado en Loftus Versfeld de Pretoria, fue controlado por el árbitro neocelandés Ben O'Keeffe y tuvo un parcial favorable para los locales de 13-3.

De esta manera, Los Jaguares sufrieron su tercera derrota, después de hilvanar cuatro derrotas consecutivas, mientras que los sudafricanos lograron su segundo éxito en el certamen.

Los tantos de la franquicia argentina, que tuvo entre sus titulares al pilar comodorense Ramiro "Cumpa" Herrera, fueron conseguidos con un try de Gonzalo Bertranou y dos penales y una conversión de Santiago González Iglesias.

Los Jaguares, en el primer tiempo, fueron totalmente superados por los Bulls. No lograron salir del asedio ni pasar la mitad del campo, y las imprecisiones y la falta de control de pelota fueron las constantes del juego.

En la parte complementaria, Los Jaguares levantaron el nivel pero no les alcanzó para quedarse con el triunfo, que hubiese sido inmerecido.

En el balance, Los Jaguares cayeron por escasa diferencia en el marcador por las limitaciones de juego de su rival, pero una vez más la falta de disciplina -cometieron trece penales- y la baja producción ofensiva fueron las constantes que marcó una nueva derrota y un retroceso en el juego colectivo.

El conjunto argentino, en el cierre en su periplo por Sudáfrica el próximo viernes 21 de abril, se medirá con los Lions, en el Ellis Park de Johannesburgo.

En tanto, el sábado 29 de abril recibirá como local en el estadio de Vélez Sarsfield a los Sharks sudafricanos, partido válido por la décima fecha del torneo Súper Rugby.

Los Jaguares y los Bulls se habían enfrentado en una sola oportunidad, con triunfo argentino por 29-11, el 2 de julio de la temporada anterior en el estadio de Vélez.





Fuente: