Los jubilados de Comodoro en alerta por la decisión del PAMI

La decisión del PAMI de eliminar la entrega de medicamentos gratuitos a los jubilados que cobren más de 8.500 pesos generó ayer una inmediata reacción de los Centros que los agrupan que, en principio, no vieron con buenos ojos la determinación adoptada por el responsable del organismo, Carlos Regazzoni.El titular de la Federación de Jubilados de la provincia del Chubut, José Lázaro, indicó ayer a Radio Del Mar que desde su lugar de representación se acompañaba “todo lo que es avanzar en algunos privilegios, con los que se puede estar violentando la solidaridad. Eso vamos a apoyarlo, pero de ninguna manera podemos aceptar que se avance en recortes sobre el resto de los afiliados”.En ese sentido, ante la repregunta, Lázaro considero que el tope de 8.500 pesos para acceder a ese beneficio, que no implica la anulación de los descuentos en el resto de medicamentos al 50 o al 80 por ciento, en la Patagonia se eleva al sumarse a ese importe el 40% de zona."Estamos esperando la reglamentación, pero estamos convencidos de que el tope en Chubut y resto de la Patagonia no serán estos 8.500 pesos, sino que a ese valor hay que sumarle el 40 por ciento de zona. Hemos hecho el planteo dirigido al propio presidente Mauricio Macri, y estamos esperando la respuesta”, advirtió."NINGUN JUBILADO TIENE YATE O AVION"El presidente del Centro de Jubilados del Petróleo, Mario Quinteros, fue mucho más crítico ya que, si bien coincidió en que se persigan los abusos, consideró que “ningún jubilado tiene yate, aviones o veranea en Punta del Este. Me parece que eso no tiene asidero y lo que se quiere hacer es avanzar sobre el resto de los afiliados”.En tono firme, el petrolero jubilado dijo que el tope de 8.500 pesos "es muy bajo para lo que es el costo de vida en Comodoro” y por otra parte afirmó que “empezar a ver cuánto gana uno u otro, que no es mucho sea cual sea la jubilación, es discriminatorio e indignante para los jubilados”, enfatizó.Quinteros recordó que “cuando Regazzoni estuvo en Comodoro dijo muchas cosas. Sin embargo, cuando se fue cortaron la obra social y los medicamentos. Así que le creemos muy poco y para nada acompañamos esta medida”.El ypefiano Agustín Augustaci también fue crítico con la medida dispuesta por la conducción nacional del PAMI, que calificó de “vergonzosa. Hablan de jubilados con yates o aviones y uno no sabe si lo están diciendo en serio pero lo concreto es que todo esto es una tomada de pelo".El referente de los ex agentes consideró que “estamos viviendo una situación muy crítica, con aumentos constantes de todo y una jubilación que no alcanza. Encima ahora quieren hacer diferencias con quienes ganan 8.500, o si tienen una casa o un auto. Es una vergüenza que se suma a la que seguimos padeciendo los que esperamos la reparación histórica y que nos paguen las acciones de propiedad participada”, remató.