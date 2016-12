"Los jugadores no pedimos ser locales en la Bombonera"

"La verdad, no es algo que haya surgido de nosotros jugar en la Bombonera. No fue nada de los jugadores", aseguró Mascherano en rueda de prensa, en la presentación de un torneo mundial de fútbol-tenis, en Santiago de Chile. Y agregó: "No sé dónde se jugará. Lo decidirá la Asociación".

El presidente de la comisión normalizadora de la AFA , Armando Pérez , actualmente recuperándose de una trombosis pulmonar por la que debió ser internado de urgencia, había señalado que los futbolistas y el entrenador Edgardo Bauza le pidieron jugar en el estadio de Boca.

El supuesto pedido tenía que ver con hacer sentir la localía, debido a la cercanía del público con el campo de juego. La última vez que el seleccionado jugó en la Bombonera fue en 1997, cuando el equipo dirigido por Daniel Passarella, ya clasificado al Mundial de Francia 98, empató 1-1 frente a Colombia.

Consultado sobre lo difícil de las Eliminatorias, Mascherano que "está todo muy apretado. Hasta el final va a estar muy luchado. Hay muy pocos puntos de diferencia".