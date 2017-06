Los lectores opinan que la atención en la delegación local de AFIP "es pésima"

"Estoy harta, estoy harta de que siempre te hagan lo mismo", repetía una contribuyente que la última semana concurrió a las oficinas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Comodoro Rivadavia y estalló en llanto al reclamar por la atención en esa dependencia.

La queja de la mujer, quien aparentemente necesitaba una factura y no podía sacarla por sus propios medios al desconocer el funcionamiento del sistema, se viralizó luego que otra persona que estaba en la oficina registrara la imagen, recibiendo cientos de comentarios que reprocharon el nivel de atención en esa oficina.

Es que al parecer la forma en que se asesora a los contribuyentes en la delegación de la AFIP despierta malestar en quienes suelen concurrir asiduamente a esa área. Así también lo determinó una encuesta que realizó este diario a través de elpatagonico.com.

La consulta fue contundente en su resultado. El 59.2% de los 1.202 lectores que contestaron la requisitoria señalaron que la atención "es pésima" y solo el 11.73% de los encuestados calificaron la atención como "buena" o "muy buena". Además, el 19% dijo que era "mala" y el 10,07% "regular".

En las redes sociales las quejas a la dependencia también se multiplicaron con decenas de opiniones. Gaby Hernández señaló el sábado que es "muy mala la atención en AFIP. Es de lo peor". Marina Sepúlveda “aseguró que la atención es horrible”. Mientras que Gabriela Moreno, recomendó: “habría que darle curso de atención al cliente urgente o rajarlos a todos para que valoren al trabajo, que para eso se les paga” y pidió por “capacitación".

Las quejas de los usuarios se también extendieron a otros organismos del Estado.





"¿POR QUÉ LES

CUESTA EXPLICAR?"

En el video que se viralizó el jueves, el empleado ante la reacción de la mujer le grita "por favor no me falte el respeto", y rápidamente la mujer le responde: "¿falta de respeto? Hace tres horas que estoy acá sin entender y no puedo hacer las cosas. Estoy harta. Nos cobran y uno quiere estar al día y tiene que venir acá a mendigar que lo atiendan como un pobre infeliz. Todos los meses que uno viene a pedir una boleta, nos tienen dos o tres horas, le dije al señor que no lo sé hacer. ¿Por qué les cuesta explicar?", le pregunta llorando.

Quienes esperan ser atendidos acompañan la queja e incluso le acercan un vaso de agua a la mujer. "La señora tiene razón porque uno pierde el tiempo toda la mañana detrás de ellos hasta que se dignan a explicar", murmuraban.

Por el momento, la delegación de la Administración Federal de Ingresos Públicos no se expidió sobre el video.