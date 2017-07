El Patagónico | Deportes - 08 julio 2017 Los líderes de la C quieren despegarse

Se disputará la tercera fecha del torneo Inicial C de fútbol de Comodoro Rivadavia. General Saavedra, uno de los líderes, tendrá descanso, por lo que Talleres Juniors y San Martín intentarán despegarse. San Martín recibirá hoy a Caleta Córdova en cancha de Talleres, a partir de las 15, mientras que mañana a las 13 Talleres visitará a Tiro Federal.



PROGRAMA DE LA 3A. FECHA



HOY (PRIMERA 15:00 / RESERVA 13:00)

- San Martín vs Caleta Córdova.

Arbitro: Diego Schoff.

Asistentes: Gabriel Fuentes y Víctor Oviedo.

Cancha: Talleres Juniors.

- M. B. de Ciudadela vs Universitario.

Arbitro: Carlos Rujano.

Asistentes: Juan Carlos Quiroga y Daniel Cid.

Cancha: Ciudadela.



MAÑANA (PRIMERA 13:00 / RESERVA 15:00)

- Tiro Federal vs Talleres Juniors.

Arbitro: Milton Haro.

Asistentes: Raúl Pagani y Favio Calvi.

Cancha: Tiro.

LIBRE: General Saavedra.

